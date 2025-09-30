 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
SpaceX раскрыла дату нового полета Starship

Новый полет Starship запланирован на 13 октября
Запуск запланирован на 13 октября в 18:15 по местному времени. По московскому времени старт будет произведен ночью 14 октября. Это одиннадцатый по счету испытательный запуск Starship
Фото: Brandon Bell / Getty Images
Новый одиннадцатый полет ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship запланирован на 13 октября, сообщает компания SpaceX на странице в X.

«Одиннадцатое летное испытание Starship готовится к запуску уже в понедельник, 13 октября. Стартовое окно откроется в 18:15 по североамериканскому времени (02:15 мск 14 октября)», — говорится в сообщении.

Компания добавила, что прямая трансляция испытаний начнется за полчаса до старта.

Предстоящий полет корабля «Starship» с ускорителем «Super Heavy» станет логическим продолжением предыдущих испытаний. В рамках полета будут проведены эксперименты по сбору данных для нового поколения ускорителя, проверке теплозащитного экрана и отработке маневров для возврата на стартовый комплекс.

Ускоритель будет оснащен 24 двигателями «Raptor» и испытает новую конфигурацию включения двигателей при посадке. Посадка пройдет по траектории в «Gulf of America» без возврата на стартовый комплекс. «Super Heavy» включит сначала 13, затем пять и три двигателя для точного наведения и посадки.

Верхняя ступень «Starship» выведет на орбиту восемь макетов спутников «Starlink» и выполнит повторный запуск двигателя в космосе. Часть теплозащитных плиток будет демонтирована для проверки устойчивости конструкции при входе в атмосферу. Финальный участок пути включает маневр с динамическим креном и испытание алгоритмов наведения перед приводнением в «Indian Ocean».

NASA назвало успешный тестовый полет Starship путем к высадке на Луну
Технологии и медиа
Шон Даффи

Десятый тестовый полет состоялся 27 августа в Техасе в 18:30 по местному времени (2:30 мск). Примерно через три минуты после старта ускоритель Super Heavy успешно отделился от космического корабля Starship. Затем ускоритель запустил свои двигатели и маневрировал для посадки, приводнившись в Мексиканском заливе.

Корабль Starship продолжил свой путь в космосе и примерно через 20 минут после начала миссии начал развертывать партию симуляторов спутников, которые по размеру и весу аналогичны будущим интернет-спутникам Starlink.

Изначально запуск Starship планировался на 24 августа, его отменили из-за проблем на стартовой площадке.

В мае завершился неудачей девятый испытательный запуск Starship. Примерно через 30 минут после старта связь со второй ступенью корабля была потеряна. В ходе полета была также зафиксирована утечка топлива. В марте во время восьмого тестового полета ракеты Starship компания SpaceX потеряла связь с кораблем вскоре после запуска.

