Трамп назвал премьера Канады «президентом»

Президент США Дональд Трамп перепутал государственную должность премьер-министра Канады Марка Карни, назвав его «президентом». Это произошло на «саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе, трансляцию вели Fox News и Al Jazeera.

После подписания деклараций, выступая на саммите, президент Трамп поблагодарил поименно всех лидеров, присутствующих на встрече. Однако, не найдя Карни среди лидеров, Трамп на мгновение растерялся.

Говоря о премьере Канады, Трамп оговорился и назвал его «президентом». После этого Карни подошел к американскому лидеру и в шутку сказал: «Спасибо, что повысили меня до президента». На что Трамп ответил: «По крайней мере я не сказал «губернатор».

Это не единственная оговорка Трампа во время саммита в Египте. Также он назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева, использовав слово «compatriot». Оксфордский и Кембриджский cловари английского языка переводят его как «соотечественник». В качестве других значений этого слова приводят «друг, с которым ты вместе работаешь» или «товарищ».

В сентябре он перепутал Армению с Албанией, заявив, что остановил конфликт Албании и Азербайджана.