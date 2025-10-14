 Перейти к основному контенту
Конфликт Армении и Азербайджана⁠,
0

Трамп назвал Пашиняна «соотечественником» Алиева

Трамп на саммите в Египте назвал Пашиняна «соотечественником» Алиева
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева, использовав слово compatriot. Отрывок трансляции, на котором видно, что Трамп поворачивается к сидящему позади азербайджанскому лидеру с этим вопросом, опубликовало «Новости-Армения».

«Где ваш соотечественник?» — сказал Трамп Алиеву. Последний указал на Пашиняна.

«Вы, ребята, все еще ладите? Они сражались 32 года, мы уладили все за час. Они нравятся друг другу», — добавил американский лидер.

Слово «compatriot», которое использовал Трамп по отношению к Пашиняну, Оксфордский и Кембриджский cловари английского языка переводят как «соотечественник». В качестве других значений этого слова приводят «друг, с которым ты вместе работаешь» или «товарищ».

Трамп рассказал о прекращении войны Албании и Азербайджана
Политика
Дональд Трамп

Ранее Трамп уже оговаривался относительно взаимоотношений Армении и Азербайджана. В сентябре он перепутал Армению с Албанией, заявив, что остановил конфликт Албании и Азербайджана.

В августе в Вашингтоне прошла трехсторонняя встреча с участием Трампа и Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров Баку и Ереван подтвердили намерение восстановить дипломатические отношения, прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга.

Нагорный Карабах в советское время как автономная область входил в состав Азербайджанской ССР, несмотря на преимущественно армянское население. В конце 1980-х, на фоне распада СССР, армяне Карабаха захотели отделиться, что привело к Первой карабахской войне (1992–1994). Армянские силы тогда взяли под контроль не только Карабах, но и прилегающие районы Азербайджана. В 2020 году началась Вторая карабахская война, и Азербайджан вернул себе большую часть утраченных территорий.

В 2023 году в результате военной операции Нагорный Карабах перешел под полный контроль Азербайджана.

Егор Алимов
Дональд Трамп Никол Пашинян Ильхам Алиев Шарм-эль-Шейх саммит
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
