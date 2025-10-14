Трамп назвал Пашиняна «соотечественником» Алиева

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева, использовав слово compatriot. Отрывок трансляции, на котором видно, что Трамп поворачивается к сидящему позади азербайджанскому лидеру с этим вопросом, опубликовало «Новости-Армения».

«Где ваш соотечественник?» — сказал Трамп Алиеву. Последний указал на Пашиняна.

«Вы, ребята, все еще ладите? Они сражались 32 года, мы уладили все за час. Они нравятся друг другу», — добавил американский лидер.

Слово «compatriot», которое использовал Трамп по отношению к Пашиняну, Оксфордский и Кембриджский cловари английского языка переводят как «соотечественник». В качестве других значений этого слова приводят «друг, с которым ты вместе работаешь» или «товарищ».

Ранее Трамп уже оговаривался относительно взаимоотношений Армении и Азербайджана. В сентябре он перепутал Армению с Албанией, заявив, что остановил конфликт Албании и Азербайджана.

В августе в Вашингтоне прошла трехсторонняя встреча с участием Трампа и Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров Баку и Ереван подтвердили намерение восстановить дипломатические отношения, прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга.

Нагорный Карабах в советское время как автономная область входил в состав Азербайджанской ССР, несмотря на преимущественно армянское население. В конце 1980-х, на фоне распада СССР, армяне Карабаха захотели отделиться, что привело к Первой карабахской войне (1992–1994). Армянские силы тогда взяли под контроль не только Карабах, но и прилегающие районы Азербайджана. В 2020 году началась Вторая карабахская война, и Азербайджан вернул себе большую часть утраченных территорий.

В 2023 году в результате военной операции Нагорный Карабах перешел под полный контроль Азербайджана.