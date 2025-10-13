 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Киргизии обсудят возвращение смертной казни за изнасилование

Фото: Melinda Nagy / Shutterstock
Фото: Melinda Nagy / Shutterstock

Администрация президента Киргизии представила на общественное обсуждение проект закона о внесении поправок в Конституцию для возвращения смертной казни. Документ опубликован на едином портале общественного обсуждения нормативных актов республики.

Как отмечается в обосновании законопроекта, его цель — усилить защиту жизни и здоровья детей и женщин от тяжких преступлений, включая изнасилования и убийства. Авторы инициативы указывают на рост числа подобных преступлений в стране и необходимость «четкой границы наказания» для виновных.

«Пришло время установить четкую границу, по которой любой, кто совершает насилие в отношении детей и женщин, может быть вне этого общества и подвергнут самым жестоким и справедливым наказаниям», — говорится в документе.

Смертная казнь в Киргизии запрещена в соответствии с частью 1 статьи 25 Конституции страны. Проект также предусматривает утрату силы закона от 2010 года, присоединившего Киргизию ко Второму факультативному протоколу ООН, запрещающему смертную казнь.

«В странах, где смертная казнь не запрещена, смертный приговор должен быть вынесен только за самые тяжкие преступления, и этот приговор должен быть вынесен только на основании законов, которые имеют силу на момент совершения преступлений. Эти законы не должны противоречить положениям указанного пакта и Конвенции о предотвращении и наказании за преступления геноцида. Такое наказание применяется только при исполнении окончательного приговора, вынесенного уполномоченным судом», — говорится в пояснительной записке.

Краснов раскрыл позицию насчет смертной казни в России
Политика

В начале октября президент Киргизии Садыр Жапаров поручил подготовить изменения в законодательство, предусматривающие введение смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

Пресс-секретарь главы республики сообщил об этом вскоре после того, как около озера Иссык-Куль пропала девушка 2008 года рождения. Позже ее тело нашли возле села Жел-Арык. Пропавшая была изнасилована, а затем убита. 4 октября Жапаров заявил, что законопроект о смертной казни могут вынести на всенародное голосование.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Киргизия насилие женщины Дети смертная казнь законопроект
