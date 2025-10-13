В Киргизии обсудят возвращение смертной казни за изнасилование

Фото: Melinda Nagy / Shutterstock

Администрация президента Киргизии представила на общественное обсуждение проект закона о внесении поправок в Конституцию для возвращения смертной казни. Документ опубликован на едином портале общественного обсуждения нормативных актов республики.

Как отмечается в обосновании законопроекта, его цель — усилить защиту жизни и здоровья детей и женщин от тяжких преступлений, включая изнасилования и убийства. Авторы инициативы указывают на рост числа подобных преступлений в стране и необходимость «четкой границы наказания» для виновных.

«Пришло время установить четкую границу, по которой любой, кто совершает насилие в отношении детей и женщин, может быть вне этого общества и подвергнут самым жестоким и справедливым наказаниям», — говорится в документе.

Смертная казнь в Киргизии запрещена в соответствии с частью 1 статьи 25 Конституции страны. Проект также предусматривает утрату силы закона от 2010 года, присоединившего Киргизию ко Второму факультативному протоколу ООН, запрещающему смертную казнь.

«В странах, где смертная казнь не запрещена, смертный приговор должен быть вынесен только за самые тяжкие преступления, и этот приговор должен быть вынесен только на основании законов, которые имеют силу на момент совершения преступлений. Эти законы не должны противоречить положениям указанного пакта и Конвенции о предотвращении и наказании за преступления геноцида. Такое наказание применяется только при исполнении окончательного приговора, вынесенного уполномоченным судом», — говорится в пояснительной записке.

