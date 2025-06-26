Умер сбежавший в Россию из-за уголовного дела бывший мэр Одессы

Руслан Боделан (Фото: odeskaODA / Telegram)

На 84-м году жизни умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан, сообщила областная военная администрация (ОВА), передает «Страна».

Боделан был мэром Одессы с 1998 по 2005 год, до этого возглавлял областную государственную администрацию (ОГА) и был нардепом первых двух созывов Верховной рады.

После избрания Виктора Ющенко президентом в 2005 году против Боделана возбудили уголовное дело за превышение полномочий и он уехал в Россию, где получил гражданство.

В 2010 году уголовные дела против Боделана на Украине закрыли и он вернулся в Одессу.