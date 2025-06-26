Умер сбежавший в Россию из-за уголовного дела бывший мэр Одессы
На 84-м году жизни умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан, сообщила областная военная администрация (ОВА), передает «Страна».
Боделан был мэром Одессы с 1998 по 2005 год, до этого возглавлял областную государственную администрацию (ОГА) и был нардепом первых двух созывов Верховной рады.
После избрания Виктора Ющенко президентом в 2005 году против Боделана возбудили уголовное дело за превышение полномочий и он уехал в Россию, где получил гражданство.
В 2010 году уголовные дела против Боделана на Украине закрыли и он вернулся в Одессу.
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