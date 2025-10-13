 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд обязал туроператора выплатить по ₽90 тыс. за ошибку в билетах

Суд на Урале обязал «Интурист» выплатить туристам по 90 тыс. за ошибку в билетах
Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

Первоуральский городской суд обязал туроператора «Интурист» возместить опоздавшим на рейс туристам убытки в размере 89 тыс. руб. каждому, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Из-за ошибки туроператора в авиабилетах двое мужчин не смогли вовремя вылететь на Шри-Ланку и были вынуждены купить новые билеты, чтобы добраться до места отдыха.

Как сообщили в пресс-службе, компания отказалась возмещать расходы, после чего туристы подали иск, потребовав вернуть 113 779 руб. 50 коп. каждому. Суд частично удовлетворил требования и постановил выплатить истцам по 89 066 руб. 

Суд частично удовлетворил иск к «Аэрофлоту» из-за билетов на Пхукет
Бизнес
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В августе 2025 года суд частично удовлетворил коллективный иск к «Аэрофлоту». Пассажирам, чьи билеты на рейс по маршруту Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург были аннулированы в 2023 году, выплатили компенсацию морального вреда.

«Аэрофлот» аннулировал эти авиабилеты, сославшись на техническую ошибку. В качестве компенсации пассажирам предложили приобрести новые билеты со скидкой 30%, а также пообещали зачислить дополнительные мили в корпоративной бонусной программе. По мнению пострадавших, авиакомпания не имела права в одностороннем порядке отказываться от первоначальной сделки по оплате перелета, несмотря на возврат средств. Всего к иску присоединилось более 65 пассажиров.

