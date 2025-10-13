 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Украина разрешила Польше провести третью эксгумацию жертв Волынской резни

Боднар: Польша проведет эксгумацию жертв Волынской резни в селе Углы на Украине
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Украина разрешила Польше провести поисково-эксгумационные работы в селе Углы Ровненской области, где могут находиться захоронения поляков, погибших во время Волынской резни в 1943 году. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Только что подписал ноту, которой передали разрешение Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины польской стороне на проведение поисковых работ в селе Углы Ровненской области», — написал он.

В январе 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Киев впервые выдал разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни — с 2017 года на Украине действовал мораторий на поиск и эксгумацию останков польских жертв. Первая эксгумация была проведена в апреле на месте ныне несуществующей деревни Пужники. Всего были обнаружены останки 42 тел. В июне Украина разрешила Польше провести эксгумацию под Львовом.

МИД Украины осудил Польшу из-за Дня памяти о жертвах Волынской резни
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Украина и Польша на протяжении многих лет не могли договориться о единой позиции по вопросу массовых убийств польского населения украинскими националистами и последовавшими ответными акциями против украинцев. В августе 2025 года министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что Варшава будет блокировать вступление Киева в Евросоюз, пока Украина не признает Волынский геноцид и не разрешит проведение эксгумации жертв.

В МИД Украины подчеркивали, что выступают за научное и беспристрастное изучение «сложных страниц совместной истории» с Польшей. По версии украинского ведомства, путь к примирению с польской стороной лежит через «уважение и совместную работу историков, а не политические односторонние оценки».

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты проживающие там этнические поляки. Количество жертв с польской стороны оценивается от 50 тыс. до 100 тыс. человек. В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом и постановил считать 11 июля днем памяти жертв этих событий.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Украина Польша послы поисковые работы Волынская резня
