Ученые заявили о «точке невозврата» из-за гибели коралловых рифов

Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Ученые заявляют о прохождении климатической «точки невозврата» из-за необратимой, по их оценке, гибели коралловых рифов, свидетельствует доклад Global Tipping Points, пишет The Guardian. Согласно отчету, массовая гибель тепловодных кораллов уже началась, и это создает риски для сотен миллионов людей, которые зависят от рифовых экосистем.

Исследование, проведенное Университетом Эксетера при финансировании фонда Джеффа Безоса с участием 160 ученых из 23 стран, содержит предупреждение, что мир также находится на грани других катастрофических переломных моментов. Среди них — коллапс ключевых океанских течений, необратимое разрушение ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктики и гибель амазонских лесов.

Переломный момент для коралловых рифов, которые являются домом для четверти всех морских видов, наступил, когда глобальная температура повысилась примерно на 1.2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Сейчас потепление достигло отметки в 1.4°C.

Ученые подчеркивают, что, если в ближайшее десятилетие не произойдет резкого и маловероятного сокращения выбросов, мир преодолеет порог в 1.5°C. С января 2023 года продолжается четвертое и самое масштабное в истории глобальное обесцвечивание кораллов, затронувшее более 80% рифов в 80 странах, что толкает эти экосистемы в «неизведанную территорию», говорят эксперты.

Однако не все полностью согласны с пессимистичными оценками в отчете. Профессор Питер Мамби, ведущий специалист по кораллам из Университета Квинсленда, признает серьезный упадок рифов, но указывает на появляющиеся данные об их способности адаптироваться.

Он опасается, что если общество поверит в неминуемый и неизбежный коллапс всех рифов, это может парализовать волю к их защите. По его мнению, необходимы как агрессивная борьба с изменением климата, так и так и работа по защите кораллов.

Несмотря на споры, ученые сходятся в критической важности немедленных действий. Они призывают защищать так называемые «убежища» — рифы, менее пострадавшие от изменений климата, которые могут стать «семенами» для будущего восстановления.

По словам вице-президента Международного общества коралловых рифов Трейси Эйнсворт, будущее рифов — это не полное исчезновение, но глубокая трансформация, и задача человечества — понять, как поддерживать жизнь в этих новых условиях.