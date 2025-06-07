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Вильфанд назвал деятельность человека главным фактором потепления

Основным драйвером повышения глобальной температуры сегодня является деятельность человека, тогда как влияние природных явлений, таких как Эль-Ниньо, значительно уступает. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас главный фактор — парниковые газы, это удивительно. Сейчас это уже, можно сказать, закон — антропогенное влияние [на изменение климата] существенно превышает природное», — отметил он.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья — природные климатические циклы, формирующиеся в экваториальной части Тихого океана и оказывающие глобальное влияние на температуру. При Эль-Ниньо температура поверхности океана повышается до 3 °C выше нормы, при Ла-Нинье — опускается примерно на те же значения.

Феномены получили названия от испанских слов «мальчик» (El Niño) и «девочка» (La Niña). Как правило, они возникают раз в 2–7 лет и способны изменить погодные условия на разных континентах — от наводнений в Южной Америке до засух в Австралии и Индии.

По словам синоптика, фаза Эль-Ниньо, наблюдавшаяся в 2023–2024 годах и способствовавшая нагреву планеты, завершилась. Обратное ей явление — Ла-Нинья — весной перешло в нейтральную фазу и, по прогнозам, не проявится в полной мере до конца осени.

Синоптик добавил, что прошлая Ла-Нинья была крайне слабой и почти не повлияла на климат.

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Ранее Вильфанд рассказал, что средняя глобальная температура в период с 2025 по 2029 год, вероятно, превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5 °C. По его словам, вероятность развития такого сценария составляет около 70%.

По мнению синоптика, в течение ближайших пяти лет с вероятностью 80% один из годов станет самым теплым в истории наблюдений и превзойдет температурные показатели 2024 года, когда среднемировая температура впервые достигла отметки 1,6 °C выше доиндустриального уровня.

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Плугина Ирина
Роман Вильфанд климат потепление Гидрометцентр
Роман Вильфанд фото
Роман Вильфанд
ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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