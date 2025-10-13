Жителя ДНР задержали за сбор помощи для несуществующего батальона
В Запорожской области задержали жителя Донецкой народной республики (ДНР), который под разными предлогами получал у волонтерских организаций предметы первой необходимости для военных, затем присваивал себе или продавал, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, дело возбудили по ч. 3 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По этой статье предусмотрено максимальное наказание до шести лет лишения свободы.
На опубликованных МВД кадрах задержанный рассказал, что представлялся командиром батальонной разведки и просил у волонтеров для несуществующего подразделения материальную помощь в виде обмундирования, лекарств и транспорта.
«В результате фигурант получил два мотоцикла, электрогенераторы, тепловизор, радиостанции, бронепластины, пневматический пистолет и многое другое», — уточнила Волк. По ее словам, причиненный ущерб составил 1 млн руб.
На время расследования задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, добавила представитель полиции.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?