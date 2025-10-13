 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Жителя ДНР задержали за сбор помощи для несуществующего батальона

Сюжет
Военная операция на Украине

Жителя ДНР задержали за сбор помощи для несуществующего батальона
Video

В Запорожской области задержали жителя Донецкой народной республики (ДНР), который под разными предлогами получал у волонтерских организаций предметы первой необходимости для военных, затем присваивал себе или продавал, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, дело возбудили по ч. 3 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По этой статье предусмотрено максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

Мошенники в Telegram начали выдавать себя за силовиков
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

На опубликованных МВД кадрах задержанный рассказал, что представлялся командиром батальонной разведки и просил у волонтеров для несуществующего подразделения материальную помощь в виде обмундирования, лекарств и транспорта.

«В результате фигурант получил два мотоцикла, электрогенераторы, тепловизор, радиостанции, бронепластины, пневматический пистолет и многое другое», — уточнила Волк. По ее словам, причиненный ущерб составил 1 млн руб.

На время расследования задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, добавила представитель полиции.

