Кая Каллас (Фото: Carl Court / Getty Images)

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла на Украину. Об этом политик сообщила в соцсети X.

«Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины», — написала Каллас.

9 октября Каллас заявила, что Украина не сможет в одиночку «оттеснить» Россию и вернуть утерянные территории, для этого ей требуется поддержка Евросоюза. Она заверила, что Брюссель намерен наращивать военную помощь Киеву.

Также ранее она раскрыла объемы финансовой помощи, которую ЕС предоставил Украине с 2022 года. К сентябрю сумма составила почти €169 млрд.

Москва осуждает военные поставки Украине. В Кремле заявляют, что поставки оружия затягивают военные действия. Говоря о возможности обсуждения обмена территориями России и Украины, в МИДе заявили, что «территориальное устройство РФ закреплено в Конституции».