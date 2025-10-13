 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Каллас прибыла на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Carl Court / Getty Images)

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла на Украину. Об этом политик сообщила в соцсети X.

«Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины», — написала Каллас.

Каллас назвала условие способности Украины «оттеснить» Россию
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

9 октября Каллас заявила, что Украина не сможет в одиночку «оттеснить» Россию и вернуть утерянные территории, для этого ей требуется поддержка Евросоюза. Она заверила, что Брюссель намерен наращивать военную помощь Киеву.

Также ранее она раскрыла объемы финансовой помощи, которую ЕС предоставил Украине с 2022 года. К сентябрю сумма составила почти €169 млрд.

Москва осуждает военные поставки Украине. В Кремле заявляют, что поставки оружия затягивают военные действия. Говоря о возможности обсуждения обмена территориями России и Украины, в МИДе заявили, что «территориальное устройство РФ закреплено в Конституции».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Кая Каллас Украина Евросоюз Киев
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Материалы по теме
Каллас назвала условие способности Украины «оттеснить» Россию
Политика
Дипломаты ЕС пожаловались на «скорее полицейскую, чем дипломата» Каллас
Политика
Каллас заявила о намерении Европы отстаивать интересы «кнутом и пряником»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
В 2025 году москвичи выкупили 9,4 га земли под ИЖС со скидкой 60% Недвижимость, 12:07
Фрахт зерновых балкеров подскочил на фоне усиления проверок и непогодыПодписка на РБК, 12:00
Бренд-стратегия от Soldis: как запустить новый бренд РБК Компании, 12:00
Жителя ДНР задержали за сбор помощи для несуществующего батальона Общество, 11:59
Облигации Амурской области: чем они интересны инвестору #всенабиржу!, 11:58
Медведев допустил, что поставка «Томагавков» «плохо кончится» для Трампа Политика, 11:42
В Крыму сообщили о задержке поездов после атаки дрона и пожара в Феодосии Общество, 11:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
МВД объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу Политика, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Ирина Винер выступит как особый гость Саммита HR-директоров РБК Компании, 11:30
Володин назвал число выдворенных за восемь месяцев мигрантов Политика, 11:29
Александр Овечкин стал соавтором единственного гола в игровом дне НХЛ Спорт, 11:13
В Москве выросла стоимость проезда по МСД Авто, 11:11
В Польше заявили, что находятся в состоянии войны с Россией Политика, 11:10