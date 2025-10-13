Каллас прибыла на Украину
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла на Украину. Об этом политик сообщила в соцсети X.
«Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины», — написала Каллас.
9 октября Каллас заявила, что Украина не сможет в одиночку «оттеснить» Россию и вернуть утерянные территории, для этого ей требуется поддержка Евросоюза. Она заверила, что Брюссель намерен наращивать военную помощь Киеву.
Также ранее она раскрыла объемы финансовой помощи, которую ЕС предоставил Украине с 2022 года. К сентябрю сумма составила почти €169 млрд.
Москва осуждает военные поставки Украине. В Кремле заявляют, что поставки оружия затягивают военные действия. Говоря о возможности обсуждения обмена территориями России и Украины, в МИДе заявили, что «территориальное устройство РФ закреплено в Конституции».
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?