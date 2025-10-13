Трамп прибыл в Израиль. Видео

Video

Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль, где выступит с речью на пленарном заседании кнессета по случаю посредничества в заключении сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, сообщает The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его жена Сара присоединились к Трампу и направились с ним в президентском бронированном автомобиле по пути из аэропорта Бен-Гурион в кнессет.

После прибытия Трампа в кнессет он встретится с Нетаньяху в его офисе. Нетаньяху, спикер кнессета Амир Охана и лидер оппозиции, депутат кнессета Яир Лапид также выступят на пленарном заседании.

Ранее ХАМАС передал Израилю первую группу израильских заложников в секторе Газа в рамках мирного соглашения. В их числе — Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берман, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал.

До этого палестинская группировка опубликовала список из 20 человек, которых планирует отпустить 13 октября.