Война Израиля с ХАМАС
0

Трамп прибыл в Израиль. Видео

Трамп прибыл в Израиль
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Трамп прибыл в Израиль. Видео
Video

Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль, где выступит с речью на пленарном заседании кнессета по случаю посредничества в заключении сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, сообщает The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его жена Сара присоединились к Трампу и направились с ним в президентском бронированном автомобиле по пути из аэропорта Бен-Гурион в кнессет.

После прибытия Трампа в кнессет он встретится с Нетаньяху в его офисе. Нетаньяху, спикер кнессета Амир Охана и лидер оппозиции, депутат кнессета Яир Лапид также выступят на пленарном заседании.

Ранее ХАМАС передал Израилю первую группу израильских заложников в секторе Газа в рамках мирного соглашения. В их числе — Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берман, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал.

До этого палестинская группировка опубликовала список из 20 человек, которых планирует отпустить 13 октября.

Персоны
Евгений Вахляев
Дональд Трамп США Израиль ХАМАС сектор Газа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
