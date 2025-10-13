 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

ХАМАС передал Красному Кресту первую группу израильских заложников

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
В первую группу вошли семь заложников. Второй этап освобождения состоится в 10:00 на юге сектора Газа. Израиль готовится отпустить 1966 палестинских заключенных
Люди смотрят на большой экран,&nbsp;прямая трансляцию из Газы, в ожидании начала освобождения заложников
Люди смотрят на большой экран, прямая трансляцию из Газы, в ожидании начала освобождения заложников (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

ХАМАС освободил первую группу израильских заложников в секторе Газа в рамках мирного соглашения, сообщает Times of Israel.

Красному Кресту передали семь человек, в их числе — Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал.

Они встретились с израильским военными и направились в пункт первичного приема в кибуце Реим на юге Израиля, откуда их доставят в больницы, передает «9 канал». Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Моше Бар-Симан-Тов заявил, что медучреждения готовы принять освобожденных.

Боевое крыло ХАМАС в своем телеграм-канале заявило, что привержено достигнутому соглашению и установленным в нем срокам при условии, что израильская сторона также будет их соблюдать.

Израильская сторона, в свою очередь, готовится отпустить 1966 палестинских заключенных, они уже рассаживаются по автобусам. Это предусмотрено первым этапом плана по сектору Газа, разработанного президентом США Дональдом Трампом.

ХАМАС опубликовал список заложников, которых передадут Израилю
Политика
Фото:Abid Katib / Getty Images

Ранее палестинская группировка опубликовала список из 20 человек, которых планирует отпустить 13 октября. Процесс должен пройти в два этапа, следующий, по данным Al Jazeera, начнется в 10:00 по местному времени (совпадает с московским) на юге сектора.

Трансляцию новостей об освобождении ведут на площади в Тель-Авиве, где собрались десятки тысяч человек. Через несколько часов в город прилетит Трамп, который выступит в Кнессете, а после направится в Египет для участия в мирном саммите по Газе. Его также посетят премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ХАМАС Израиль заложники сектор Газа
Материалы по теме
ХАМАС опубликовал список заложников, которых передадут Израилю
Политика
ХАМАС решил не принимать участие в церемонии подписания соглашения о мире
Политика
«Я не видел даже теней»: воспоминания десяти бывших заложников ХАМАС
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
«Леди сворачивать не станет»: Маргарет Тэтчер в 10 цитатах Политика, 09:01
В Нидерландах стартуют ядерные учения НАТО Политика, 08:49
Чего хотят ваши работники. Разбираем потребности 6 типов личностиПодписка на РБК, 08:49
Сбежавший с места службы в ДНР военный получил 7,5 лет строгого режима Общество, 08:32
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Брокеры готовят обмен активами «тет-а-тет». Что это и надо ли участвоватьПодписка на РБК, 08:30
В Подмосковье выпал первый снег Общество, 08:26
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
От рацио до абсурда: 5 методик создания по-настоящему свежих идейПодписка на РБК, 08:26
ХАМАС передал Красному Кресту первую группу израильских заложников Политика, 08:16
Малый бизнес — главная цель цифровых взломщиков, его легче шантажироватьПодписка на РБК, 08:04
МВД предупредило о мошенничестве с самозапретом на кредиты Общество, 08:00
ХАМАС опубликовал список заложников, которых передадут Израилю Политика, 07:52
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Трамп рассказал, как развеял «темную тучу» над сделкой по Газе Политика, 07:38