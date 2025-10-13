ХАМАС передал Красному Кресту первую группу израильских заложников

В первую группу вошли семь заложников. Второй этап освобождения состоится в 10:00 на юге сектора Газа. Израиль готовится отпустить 1966 палестинских заключенных

Люди смотрят на большой экран, прямая трансляцию из Газы, в ожидании начала освобождения заложников (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

ХАМАС освободил первую группу израильских заложников в секторе Газа в рамках мирного соглашения, сообщает Times of Israel.

Красному Кресту передали семь человек, в их числе — Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал.

Они встретились с израильским военными и направились в пункт первичного приема в кибуце Реим на юге Израиля, откуда их доставят в больницы, передает «9 канал». Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Моше Бар-Симан-Тов заявил, что медучреждения готовы принять освобожденных.

Боевое крыло ХАМАС в своем телеграм-канале заявило, что привержено достигнутому соглашению и установленным в нем срокам при условии, что израильская сторона также будет их соблюдать.

Израильская сторона, в свою очередь, готовится отпустить 1966 палестинских заключенных, они уже рассаживаются по автобусам. Это предусмотрено первым этапом плана по сектору Газа, разработанного президентом США Дональдом Трампом.

Ранее палестинская группировка опубликовала список из 20 человек, которых планирует отпустить 13 октября. Процесс должен пройти в два этапа, следующий, по данным Al Jazeera, начнется в 10:00 по местному времени (совпадает с московским) на юге сектора.

Трансляцию новостей об освобождении ведут на площади в Тель-Авиве, где собрались десятки тысяч человек. Через несколько часов в город прилетит Трамп, который выступит в Кнессете, а после направится в Египет для участия в мирном саммите по Газе. Его также посетят премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерриш.