 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Под Петербургом завели дело после нападения лошади на пенсионерку

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Ломоносовском районе Ленинградской области полиция задержала владельца лошади, которая гуляла по чужим садовым участкам и тяжело травмировала пожилую женщину, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В отношении задержанного возбудили дело по ч. 1 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Сообщение о нападении агрессивного животного на человека в СНТ «Орбита» поступило в дежурную часть районной полиции 12 октября 2025 года в 13:16 мск.

«Лошадь зашла на дачный участок к 67-летней местной жительнице. Женщина попыталась прогнать животное, после чего лошадь проявила агрессию и повалила ее на землю», — рассказали в полиции.

В Москве ужесточили штрафы за нарушение правил выгула домашних животных
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Животное «таскало по участку пенсионерку за руку, лягало и швыряло», уточняет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. Женщину с многочисленными травмами доставили в тяжелом состоянии в больницу. Вместе с пострадавшей на участке находилась ее сестра, которая в результате нападения лошади получила ушибы.

Прибывшая по вызову полиция нашла хозяина животного — им оказался 71-летний сосед потерпевших. Выяснилось, что он не привязал лошадь и позволил ей заходить на чужие участки. Ранее жители СНТ неоднократно жаловались на разных животных, свободно разгуливающих по всему садоводству, добавляет издание.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Денис Малышев, Анастасия Серова Анастасия Серова
Ленинградская область нападение животных пенсионерка полиция
Материалы по теме
Забор на границе с Россией финны снабдили калитками для животных
Политика
Полиция начала расследование попытки отравить животных в зоопарке Москвы
Общество
Роскачество предупредило об угрозах мошенников изъять домашних животных
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
В 2025 году москвичи выкупили 9,4 га земли под ИЖС со скидкой 60% Недвижимость, 12:07
Фрахт зерновых балкеров подскочил на фоне усиления проверок и непогодыПодписка на РБК, 12:00
Бренд-стратегия от Soldis: как запустить новый бренд РБК Компании, 12:00
Жителя ДНР задержали за сбор помощи для несуществующего батальона Общество, 11:59
Облигации Амурской области: чем они интересны инвестору #всенабиржу!, 11:58
Медведев допустил, что поставка «Томагавков» «плохо кончится» для Трампа Политика, 11:42
В Крыму сообщили о задержке поездов после атаки дрона и пожара в Феодосии Общество, 11:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
МВД объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу Политика, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Ирина Винер выступит как особый гость Саммита HR-директоров РБК Компании, 11:30
Володин назвал число выдворенных за восемь месяцев мигрантов Политика, 11:29
Александр Овечкин стал соавтором единственного гола в игровом дне НХЛ Спорт, 11:13
В Москве выросла стоимость проезда по МСД Авто, 11:11
В Польше заявили, что находятся в состоянии войны с Россией Политика, 11:10