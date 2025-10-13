Под Петербургом завели дело после нападения лошади на пенсионерку

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Ломоносовском районе Ленинградской области полиция задержала владельца лошади, которая гуляла по чужим садовым участкам и тяжело травмировала пожилую женщину, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В отношении задержанного возбудили дело по ч. 1 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Сообщение о нападении агрессивного животного на человека в СНТ «Орбита» поступило в дежурную часть районной полиции 12 октября 2025 года в 13:16 мск.

«Лошадь зашла на дачный участок к 67-летней местной жительнице. Женщина попыталась прогнать животное, после чего лошадь проявила агрессию и повалила ее на землю», — рассказали в полиции.

Животное «таскало по участку пенсионерку за руку, лягало и швыряло», уточняет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. Женщину с многочисленными травмами доставили в тяжелом состоянии в больницу. Вместе с пострадавшей на участке находилась ее сестра, которая в результате нападения лошади получила ушибы.

Прибывшая по вызову полиция нашла хозяина животного — им оказался 71-летний сосед потерпевших. Выяснилось, что он не привязал лошадь и позволил ей заходить на чужие участки. Ранее жители СНТ неоднократно жаловались на разных животных, свободно разгуливающих по всему садоводству, добавляет издание.