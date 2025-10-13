Первые семеро освобожденных в Газе заложников прибыли в Израиль

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Первая группа из семерых израильских заложников, освобожденных в рамках мирного соглашения в секторе Газа, прибыла на территорию Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

«Вернувшиеся заложники в сопровождении сил ЦАХАЛ и Службы общей безопасности пересекли границу Израиля. В настоящее время они направляются в пункт первичного приема на юге Израиля, где воссоединятся со своими семьями», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что готовы принять следующих заложников, которых, как ожидается, позже передадут Красному Кресту.

В список первых семи освобожденных заложников вошли Омри Миран, Матан Ангерст, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман и Гай Гальбоа Далаль.

Боевое крыло ХАМАС в своем телеграм-канале заявило, что привержено достигнутому соглашению и установленным в нем срокам при условии, что израильская сторона также будет их соблюдать.

Израильская сторона, в свою очередь, готовится отпустить 1966 палестинских заключенных. Это предусмотрено первым этапом плана по сектору Газа, разработанного президентом США Дональдом Трампом.

Ранее ХАМАС опубликовал имена 20 израильских заложников, которых намерено освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Как уточняет The Times of Israel, в список вошли те же люди, имена которых ранее уже были переданы Израилю в ходе переговоров.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.