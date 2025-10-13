В Сочи вертолет МЧС вылетел для спасения туристической группы с детьми

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Вертолет со спасателями МЧС России вылетел на поиски туристической группы в районе Сочи, которая оказалась отрезана от маршрута из-за подъема воды в реке, сообщили в ведомстве.

В составе группы находятся восемь человек, в том числе дети 10 и 13 лет. Туристы переходили реку Уруштен, уровень воды в которой резко поднялся из-за дождей. В результате группа оказалась отрезана от маршрута.

До 13 октября в Сочи и на федеральной территории «Сириус» действует наивысший (красный) уровень погодной опасности. В этот период ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, местами град, а также шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с.

Как отметили в МЧС, в высокогорьях возможен сильный снег, а в реках — подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок. Также сохраняется риск схода селевых потоков.

Утром 10 октября спасатели ликвидировали последствия подтоплений на территории «Сириуса», где в двух жилых домах уровень воды достигал 10–15 см. В пункты временного размещения было отправлено две семьи из шести человек, включая ребенка.