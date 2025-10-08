 Перейти к основному контенту
Общество
0

Всех застрявших из-за снежной бури на Эвересте туристов эвакуировали

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Cпасатели доставили в безопасное место всех оставшихся туристов, застрявших из-за снежной бури на восточном склоне Эвереста в Тибете, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей местных властей.

Также были спасены сотни местных проводников и погонщиков яков. Как отмечает издание, это была одна из крупнейших поисково-спасательных операций в регионе.

В воскресенье, 5 октября, почти 1 тыс. туристов и местных жителей оказались заблокированы на восточном склоне Эвереста из-за сильного снегопада. Спасательные работы велись на высоте более 4,9 км, где снег полностью перекрыл дороги к лагерям туристов.

По информации китайских СМИ, снегопад начался в пятницу, 3 октября, и продолжался всю субботу. Местные власти направили сотни спасателей и местных жителей для помощи в расчистке снежных завалов. Часть туристов удалось эвакуировать в воскресенье.

В связи с погодными условиями продажи билетов и доступ в природный парк «Эверест» были приостановлены.

