Всех застрявших из-за снежной бури на Эвересте туристов эвакуировали
Cпасатели доставили в безопасное место всех оставшихся туристов, застрявших из-за снежной бури на восточном склоне Эвереста в Тибете, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей местных властей.
Также были спасены сотни местных проводников и погонщиков яков. Как отмечает издание, это была одна из крупнейших поисково-спасательных операций в регионе.
В воскресенье, 5 октября, почти 1 тыс. туристов и местных жителей оказались заблокированы на восточном склоне Эвереста из-за сильного снегопада. Спасательные работы велись на высоте более 4,9 км, где снег полностью перекрыл дороги к лагерям туристов.
По информации китайских СМИ, снегопад начался в пятницу, 3 октября, и продолжался всю субботу. Местные власти направили сотни спасателей и местных жителей для помощи в расчистке снежных завалов. Часть туристов удалось эвакуировать в воскресенье.
В связи с погодными условиями продажи билетов и доступ в природный парк «Эверест» были приостановлены.
