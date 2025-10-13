В США заметили приземлившийся в поле аппарат NASA размером с автомобиль

В американском штате Техас на поле приземлился аппарат с оборудованием NASA размером с автомобиль, сообщает ABC News.

Аппарат заметила местная жительница Энн Уолтер. По ее словам, объект медленно снижался на парашюте, диаметр которого был около 10 м.

Аппарат был запущен днем ранее из штата Нью-Мексико. Он собирал информацию о звездах, галактиках и черных дырах при помощи телескопов.

Женщина сообщила, что, обнаружив объект, она позвонила в офис шерифа. Исследователи из Колумбийского научно-исследовательского центра аэростатов NASA, искавшие аппарат, связались с ней и позже приехали на грузовике с прицепом, чтобы забрать его.

В начале 2025 года обломок космической ракеты компании SpaceX рухнул во двор дома на западе Польши. Объект, обернутый фольгой, с торчащим куском трубы, размером 1,5 на 1 м на своем заднем дворе обнаружил житель Познани.