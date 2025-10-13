 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В США заметили приземлившийся в поле аппарат NASA размером с автомобиль

В американском штате Техас на поле приземлился аппарат с оборудованием NASA размером с автомобиль, сообщает ABC News.

Аппарат заметила местная жительница Энн Уолтер. По ее словам, объект медленно снижался на парашюте, диаметр которого был около 10 м.

NASA рассказало о новой потенциально связанной с жизнью находке на Марсе
Технологии и медиа
Фото:NASA / JPL-Caltech / MSSS / Reuters

Аппарат был запущен днем ранее из штата Нью-Мексико. Он собирал информацию о звездах, галактиках и черных дырах при помощи телескопов.

Женщина сообщила, что, обнаружив объект, она позвонила в офис шерифа. Исследователи из Колумбийского научно-исследовательского центра аэростатов NASA, искавшие аппарат, связались с ней и позже приехали на грузовике с прицепом, чтобы забрать его.

В начале 2025 года обломок космической ракеты компании SpaceX рухнул во двор дома на западе Польши. Объект, обернутый фольгой, с торчащим куском трубы, размером 1,5 на 1 м на своем заднем дворе обнаружил житель Познани.

