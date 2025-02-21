Во двор жителя Познани упал топливный резервуар ракеты SpaceX

Фото: polsa.gov.pl

Обломок американской космической ракеты компании SpaceX рухнул во двор дома на западе Польши, сообщает CBS.

Объект «обернутый фольгой, с торчащим куском трубы» размером 1,5 на 1 м на своем заднем дворе обнаружил житель Познани Адам Боруцки. Инцидент произошел 19 февраля.

Мужчина обратился в полицию, позднее сотрудники правоохранительных органов обнаружили похожую деталь в лесу неподалеку. Оба фрагмента оказались частью топливного резервуара аппарата SpaceX.

Польское космическое агентство сообщило, что утром 19 февраля ступень ракеты Falcon 9 совершила «неконтролируемый вход в атмосферу» на территории страны. В ведомстве отметили, что им была известна траектория полета объекта, о произошедшем также уведомили европейские службы, ответственные за мониторинг входа искусственных космических объектов в атмосферу Земли.

По данным агентства, ракету запустили в рамках программы Starlink 1 февраля. Аппарат запустил на низкую орбиту несколько спутников.

Заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его ведомство вовремя не получило информацию о падении фрагмента аппарата на территории страны. Министр развития и технологий Кшиштоф Пашик вызвал главу польского космического агентства Гжегожа Врохна для дачи объяснений о произошедшем.