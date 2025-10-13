 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Приморье на 4 тыс. кв м загорелся мусорный полигон

В Приморском крае загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО) на площади 4 тыс. кв м, сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура в телеграм-канале.

Пожар в Находкинском городском округе тушат десять человек и шесть единиц техники. Прокуратура организовала проверку.

Ликвидация возгорания находится на контроле природоохранного прокурора. В прокуратуре отметили, что организация, эксплуатирующая площадку, «не приняла мер, направленных на недопущение возгорания полигона отходов».

В Новороссийске на мусорном полигоне произошел пожар
Общество

В начале октября возгорание возникло на полигоне ТБО Владивостока, площадь пожара составила 2,5 тыс. кв м.

«РБК Приморье» со ссылкой на Приморского экологического оператора (ПЭО) сообщил, что возникновение пожара могло быть связано с началом отопительного сезона в частном секторе. Некоторая часть непогашенной золы могла попасть в отходы и вызвать возгорание.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Приморский край полигон ТБО пожар
Материалы по теме
В Подмосковье загорелся мусор на 2 тыс. кв. м
Общество
В Петербурге главу отдела полиции задержали за взятку по делу о мусоре
Общество
Пожар в здании в Дагестане распространился на площадь 1,8 тыс. кв. м
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Над регионами России за ночь сбили более 100 дронов Общество, 07:32
Бизнес зафиксировал сокращение звонков с неизвестных номеров Технологии и медиа, 07:30
Москвичей предупредили о дождливой погоде всю неделю Общество, 07:13
Пеплопад спрогнозировали на Камчатке после выброса на вулкане Ключевской Общество, 07:10
Что происходит с продажами шин на фоне сокращения авторынкаПодписка на РБК, 07:00
В США заметили приземлившийся в поле аппарат NASA размером с автомобиль Общество, 06:55
Губернатор рассказал об отраженной атаке дронов в Ростовской области Политика, 06:34
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Приморье на 4 тыс. кв м загорелся мусорный полигон Общество, 06:20
Консул сообщил о наличии россиян в нелегальном колл-центре в Мьянме Общество, 05:59
НАТО заявило об обнаружении «российской подлодки» у берегов Франции Политика, 05:45
В Иркутской области подросток зарезал школьницу и свою соседку Общество, 05:07
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В аэропорту Иркутска самолет при вылете задел крылом микроавтобус Общество, 04:45
Оппозиция предложит вотум недоверия в первые сутки нового кабмина Франции Политика, 04:36