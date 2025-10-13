В Приморье на 4 тыс. кв м загорелся мусорный полигон

В Приморском крае загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО) на площади 4 тыс. кв м, сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура в телеграм-канале.

Пожар в Находкинском городском округе тушат десять человек и шесть единиц техники. Прокуратура организовала проверку.

Ликвидация возгорания находится на контроле природоохранного прокурора. В прокуратуре отметили, что организация, эксплуатирующая площадку, «не приняла мер, направленных на недопущение возгорания полигона отходов».

В начале октября возгорание возникло на полигоне ТБО Владивостока, площадь пожара составила 2,5 тыс. кв м.

«РБК Приморье» со ссылкой на Приморского экологического оператора (ПЭО) сообщил, что возникновение пожара могло быть связано с началом отопительного сезона в частном секторе. Некоторая часть непогашенной золы могла попасть в отходы и вызвать возгорание.