Общество⁠,
0

Открытое горение на мусорном полигоне во Владивостоке потушили

Площадь пожара на полигоне ТБО Владивостока составила 2,5 тыс. кв. м
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) составила около 2,5 тыс. кв. м, открытого горения уже нет, сообщил Приморский экологический оператор (ПЭО).

«Открытого горения нет, только точечные малочисленные очаги. Очаги возгорания проливаются водой. Задымление по всей площади существенно уменьшилось», — говорится в сообщении.

На месте работают два пожарных расчета, три бульдозера, 23 самосвала, один экскаватор и один фронтальный погрузчик. В компании добавили, что отсыпка грунтом участков тления продолжалась всю ночь на 7 октября и будет продолжаться еще несколько дней.

Пожар начался утром 6 октября. Тогда площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м, на месте работали четыре машины пожарных. Позже в тот же день пожар локализовали. В компании добавили, что полностью пересыпать очаги задымления планируется к 9 октября.

В Новороссийске на мусорном полигоне произошел пожар
Общество

В «РБК Приморье» со ссылкой на ПЭО сообщили, что возникновение пожара может быть связано с началом отопительного сезона в частном секторе. Некоторая часть непогашенной золы могла попасть в отходы и вызвать возгорание.

В ПЭО также возобновили прием твердых коммерческих отходов, организовав временный пункт приема.

Ранее в июне в Тосненском районе Ленинградской области возник пожар на полигоне твердых бытовых отходов, площадь возгорания достигала 1,2 тыс. кв. м. К ликвидации огня привлекли 50 человек и 28 единиц техники, в том числе бульдозеры, экскаваторы, самосвалы и цистерны с водой. Пожар потушили спустя пять суток.

