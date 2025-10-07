 Перейти к основному контенту
Общество
0

Зарезавший прохожего у станции метро в Москве сдался полиции в Туле

Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

В Туле полиция задержала 22-летнего подозреваемого в совершении убийства мужчины около станции МЦД «Волоколамская» на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Там отметили, что подозреваемый пришел в отдел полиции с повинной. 

По версии следствия, в понедельник, 6 октября, возле входа в наземное метро МЦД «Волоколамская» между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Один из них нанес другому ножевое ранение в область шеи, после чего убежал, рассказали в МВД.

«Пытался скрыться от правоохранительных органов, покинув территорию Москвы и Московской области, однако впоследствии он принял решение добровольно явиться в отдел полиции в Туле», — добавили в полиции.

Мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя на Арбате
Общество
Фото:ГУ МВД России по Москве

В прокуратуре уточнили, что около МЦД «Волоколамская» было «обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти».

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому в убийстве меры пресечения в виде заключения под стражу.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Москва Тула мужчина с ножом МВД явка с повинной убийство московское метро
