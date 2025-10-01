В Италии разбился военный самолет
Два человека погибли в коммуне Сабаудия (регион Лацио) в результате крушения самолета, принадлежащего 70-му авиационному полку Военно-воздушных сил Италии, сообщает Corriere della Sera.
Как отмечается в сообщении, военнослужащие выполняли учебный полет. На месте происшествия находятся спасатели и военный персонал.
«Сегодня утром самолет T-260B из 70-го авиационного полка, выполнявший полет в рамках учебной миссии, по неизвестным причинам потерпел крушение в районе Национального парка Чирчео. Спасательные бригады немедленно прибыли на место происшествия», — говорится в заявлении ВВС Италии.
Как пишет Rai News, спасатели обнаружили в самолете тела двух военнослужащих без признаков жизни. Самолет потерпел крушение в лесной зоне рядом с одним из входов в парк, где в этот момент не было людей.
Тела погибших военных были извлечены из самолета и отправлены для прохождения судебно-медицинских экспертиз. Расследование причин крушения координируется Военно-воздушными силами Италии, отмечает Rai News.
Специалисты, в частности, анализируют техническое состояние самолета, его маршрут, а также возможные сообщения о неисправностях, переданные экипажем до крушения.
Материал дополняется
