В Италии разбился военный самолет

Самолет T-260B (Фото: Riccardo Niccoli / Stocktrek Images / ТАСС)

Два человека погибли в коммуне Сабаудия (регион Лацио) в результате крушения самолета, принадлежащего 70-му авиационному полку Военно-воздушных сил Италии, сообщает Corriere della Sera.

Как отмечается в сообщении, военнослужащие выполняли учебный полет. На месте происшествия находятся спасатели и военный персонал.



«Сегодня утром самолет T-260B из 70-го авиационного полка, выполнявший полет в рамках учебной миссии, по неизвестным причинам потерпел крушение в районе Национального парка Чирчео. Спасательные бригады немедленно прибыли на место происшествия», — говорится в заявлении ВВС Италии.

Как пишет Rai News, спасатели обнаружили в самолете тела двух военнослужащих без признаков жизни. Самолет потерпел крушение в лесной зоне рядом с одним из входов в парк, где в этот момент не было людей.

Тела погибших военных были извлечены из самолета и отправлены для прохождения судебно-медицинских экспертиз. Расследование причин крушения координируется Военно-воздушными силами Италии, отмечает Rai News.

Специалисты, в частности, анализируют техническое состояние самолета, его маршрут, а также возможные сообщения о неисправностях, переданные экипажем до крушения.



Материал дополняется