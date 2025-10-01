 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Италии разбился военный самолет

Самолет&nbsp;T-260B
Самолет T-260B (Фото: Riccardo Niccoli / Stocktrek Images / ТАСС)

Два человека погибли в коммуне Сабаудия (регион Лацио) в результате крушения самолета, принадлежащего 70-му авиационному полку Военно-воздушных сил Италии, сообщает Corriere della Sera.

Как отмечается в сообщении, военнослужащие выполняли учебный полет. На месте происшествия находятся спасатели и военный персонал.

«Сегодня утром самолет T-260B из 70-го авиационного полка, выполнявший полет в рамках учебной миссии, по неизвестным причинам потерпел крушение в районе Национального парка Чирчео. Спасательные бригады немедленно прибыли на место происшествия», — говорится в заявлении ВВС Италии.

Как пишет Rai News, спасатели обнаружили в самолете тела двух военнослужащих без признаков жизни. Самолет потерпел крушение в лесной зоне рядом с одним из входов в парк, где в этот момент не было людей.

Тела погибших военных были извлечены из самолета и отправлены для прохождения судебно-медицинских экспертиз. Расследование причин крушения координируется Военно-воздушными силами Италии, отмечает Rai News.

Специалисты, в частности, анализируют техническое состояние самолета, его маршрут, а также возможные сообщения о неисправностях, переданные экипажем до крушения.

Материал дополняется

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Илон Маск не исключил, что умрет на американском Марсе Политика, 12:42
Россиянин из НХЛ влетел головой в борт после толчка от соотечественника Спорт, 12:38
«Галс-Девелопмент» запустила кампанию «Строим счастье для людей» Пресс-релиз, 12:37
Крупный поставщик рыбы Unifrost закрыл сделку по покупке «Меридиана» Бизнес, 12:34
Кравцов призвал ограничить время с гаджетами учащимся до 16 лет Общество, 12:32
«Я большой фанат Снуп Догга». Что Дуров рассказал про TON в интервью Крипто, 12:30
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
В Италии разбился военный самолет Общество, 12:29
На Кольцевой линии метро Москвы приостановили движение из-за человек Общество, 12:28
Дмитрия Быкова заочно приговорили к 7 годам колонии по делу о фейках Политика, 12:25
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 12:24
СК попросил заочно арестовать журналистку Ратникову по делу о фейках Политика, 12:18
Минобороны сообщило о контроле над Вербовым в Днепропетровской области Политика, 12:15