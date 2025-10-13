Трамп заявил, что «с гордостью» посетил бы Газу
Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета, заявил, что намерен посетить сектор Газа. Аудиозапись беседы опубликовал Белый дом.
«Посещу. Я бы сделал это с гордостью. <...> Я бы хотел как минимум ступить ногой на эту землю», — ответил Трамп на вопрос, посетит ли он когда-либо Газу.
По словам президента, новая администрация в секторе Газа должна начать свою работу очень скоро. «Очень быстро», — ответил он на вопрос журналиста.
Перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве США, вступило в силу в ночь на 10 октября. После вступления в силу режима прекращения огня Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома.
Согласно договоренностям, в течение 72 часов после отвода войск ХАМАС обязан освободить заложников. Крайний срок установлен на 13 октября в полдень по местному времени, которое совпадает с московским.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов