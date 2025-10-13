 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп заявил, что «с гордостью» посетил бы Газу

Трамп заявил о намерении посетить сектор Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета, заявил, что намерен посетить сектор Газа. Аудиозапись беседы опубликовал Белый дом.

«Посещу. Я бы сделал это с гордостью. <...> Я бы хотел как минимум ступить ногой на эту землю», — ответил Трамп на вопрос, посетит ли он когда-либо Газу.

По словам президента, новая администрация в секторе Газа должна начать свою работу очень скоро. «Очень быстро», — ответил он на вопрос журналиста.

Уиткофф посетил Газу для проверки соблюдения Израилем режима перемирия
Политика

Перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве США, вступило в силу в ночь на 10 октября. После вступления в силу режима прекращения огня Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома.

Согласно договоренностям, в течение 72 часов после отвода войск ХАМАС обязан освободить заложников. Крайний срок установлен на 13 октября в полдень по местному времени, которое совпадает с московским.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Дональд Трамп сектор Газа США Израиль
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Стармер и Макрон приедут на мирный саммит по Газе в Египте
Политика
В США уточнили порядок контроля военными режима прекращения огня в Газе
Политика
В Турции не исключили отправку военнослужащих в сектор Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
ТАСС узнал о новой просьбе Блиновской отсрочить отбывание наказания Общество, 02:50
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В четвертом за ночь российском аэропорту ввели ограничения на полеты Политика, 02:17
Два человека пострадали из-за падения дрона на дом в Ростовской области Политика, 02:06
Трамп заявил, что может обсудить поставку Tomahawk Киеву с Путиным Политика, 02:02
Зеленский ответил на вопрос о решении Трампа по поставкам Tomahawk Политика, 01:54
Третий российский аэропорт приостановил полеты Политика, 01:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп заявил, что «с гордостью» посетил бы Газу Политика, 01:34
Трамп заявил, что Путин пойдет на урегулирование конфликта с Киевом Политика, 01:29
Трамп допустил поставки Киеву Tomahawk без урегулирования конфликта Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Татарстане полицейские открыли стрельбу по напавшей на них женщине Общество, 00:49
Лукашенко рассказал, что подарит Путину на день рождения Политика, 00:45
Трамп заявил, что конфликт в Газе «закончен» Политика, 00:25