Трамп заявил, что «с гордостью» посетил бы Газу

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета, заявил, что намерен посетить сектор Газа. Аудиозапись беседы опубликовал Белый дом.

«Посещу. Я бы сделал это с гордостью. <...> Я бы хотел как минимум ступить ногой на эту землю», — ответил Трамп на вопрос, посетит ли он когда-либо Газу.

По словам президента, новая администрация в секторе Газа должна начать свою работу очень скоро. «Очень быстро», — ответил он на вопрос журналиста.

Перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве США, вступило в силу в ночь на 10 октября. После вступления в силу режима прекращения огня Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома.

Согласно договоренностям, в течение 72 часов после отвода войск ХАМАС обязан освободить заложников. Крайний срок установлен на 13 октября в полдень по местному времени, которое совпадает с московским.