В Липецке подросток погиб из-за стрельбы полицейских во время погони

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В Липецке 16-летний подросток был убит, выпущенной во время погони экипажа ДПС за автомобилем без номерных знаков, где он находился как пассажир. По данным следствия, машиной управлял 17-летний водитель, не имевший прав. Об инциденте сообщили в следственном управлении СК по Липецкой области.

Происшествие случилось ночью 20 сентября. Инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль без номера за нарушение ПДД, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Во время преследования сотрудник ГИБДД применил табельное оружие. Пуля попала в находившегося в салоне 16-летнего подростка, который передал управление автомобилем родителей своему знакомому.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели подростка. Проводится комплекс экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.