Общество
0

В Липецке подросток погиб из-за стрельбы полицейских во время погони

Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В Липецке 16-летний подросток был убит, выпущенной во время погони экипажа ДПС за автомобилем без номерных знаков, где он находился как пассажир. По данным следствия, машиной управлял 17-летний водитель, не имевший прав. Об инциденте сообщили в следственном управлении СК по Липецкой области.

Происшествие случилось ночью 20 сентября. Инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль без номера за нарушение ПДД, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Во время преследования сотрудник ГИБДД применил табельное оружие. Пуля попала в находившегося в салоне 16-летнего подростка, который передал управление автомобилем родителей своему знакомому.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели подростка. Проводится комплекс экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Ксения Потрошилина
стрельба полиция ДПС Липецк убийство несовершеннолетнего
