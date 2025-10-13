Во втором российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Прием и выпуск воздушных судов приостановили в аэропорту Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Ранее полеты приостановили в аэропорту Волгограда.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты на фоне атак беспилотников. Над регионами России, Черным и Азовским морями с 20:15 до 23:00 мск 12 октября перехватили 37 украинских дронов, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Из них 17 дронов сбили над территорией Крыма, 15 — над акваторией Черного моря, по два — над территорией Курской области и акваторией Азовского моря, еще один — над Белгородской областью.