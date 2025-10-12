 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

«Страна» сообщила о проверках поездов на Украине на предмет минирования

«Страна»: на Украине несколько поездов проверили после сообщений о минировании

На Украине остановили для проверки несколько поездов после сообщений о минировании, сообщило издание «Страна.ua».

Речь идет о составах, следовавших по маршрутам Львов — Днепр и Черновцы — Ивано-Франковск — Запорожье, а также Будапешт-Киев (последний был остановлен раньше).

Пассажиров поездов эвакуировали из составов. Ожидаются задержки в прибытии поездов, пишет «Страна».

Российская армия ударила по топливно-энергетическим объектам Украины
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Накануне, как сообщает «РБК-Украина», также были остановлены три поезда: Киев — Варшава, Днепр — Киев и Тернополь — Киев. Перед этим перевозчик также получил сообщения о минировании. Пассажиров высаживали и отводили на безопасное расстояние для проверки составов.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Полина Минаева
минирование поезд Украина
В Харьковской области прогремели взрывы
Политика
Киев призвал жителей Запорожья ограничить потребление газа после взрывов
Политика
В Одессе и Сумах прозвучали взрывы
Политика
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Трамп допустил поставки Киеву Tomahawk без урегулирования конфликта Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Татарстане полицейские открыли стрельбу по напавшей на них женщине Общество, 00:49
Лукашенко рассказал, что подарит Путину на день рождения Политика, 00:45
Трамп заявил, что конфликт в Газе «закончен» Политика, 00:25
Пожар возник после атаки дроном нефтебазы в Феодосии Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Во втором российском аэропорту ввели ограничения на полеты Политика, 00:07
Турция стала самым подорожавшим направлением для отдыха за рубежом Общество, 00:00
«Сбер» запустил возврат похищенных денег без силовиков и судовПодписка на РБК, 00:00
«Страна» сообщила о проверках поездов на Украине на предмет минирования Политика, 12 окт, 23:59
В Техасе разбился самолет Общество, 12 окт, 23:25
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 12 окт, 23:24
Макрон утвердил состав нового правительства Франции Политика, 12 окт, 23:15