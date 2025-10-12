«Страна»: на Украине несколько поездов проверили после сообщений о минировании

«Страна» сообщила о проверках поездов на Украине на предмет минирования

На Украине остановили для проверки несколько поездов после сообщений о минировании, сообщило издание «Страна.ua».

Речь идет о составах, следовавших по маршрутам Львов — Днепр и Черновцы — Ивано-Франковск — Запорожье, а также Будапешт-Киев (последний был остановлен раньше).

Пассажиров поездов эвакуировали из составов. Ожидаются задержки в прибытии поездов, пишет «Страна».

Накануне, как сообщает «РБК-Украина», также были остановлены три поезда: Киев — Варшава, Днепр — Киев и Тернополь — Киев. Перед этим перевозчик также получил сообщения о минировании. Пассажиров высаживали и отводили на безопасное расстояние для проверки составов.