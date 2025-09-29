В базу «Миротворец» внесли тринадцать несовершеннолетних россиян
Тринадцать несовершеннолетних граждан России внесли в список украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России), сообщает ТАСС, ознакомившись с базой данных.
Возраст детей в базе данных варьируется от девяти до 17 лет. Самому младшему — девять лет, по двое детей в возрасте 11, 12 и 14 лет, один 16-летний подросток и пятеро 17-летних. При этом владельцы ресурса предъявляют всем, включая малолетних, обвинения в «сознательном нарушении государственной границы» и покушении на территориальную целостность Украины.
Это не первый раз за сентябрь, когда в базу данных «Миротворец» попадают несовершеннолетние. Ранее в украинский список попали двухлетняя девочка, шестилетняя россиянка, а также трехлетний ребенок. Поводом для включения детей в список также стало «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины».
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов