В базу «Миротворец» внесли тринадцать несовершеннолетних россиян

Тринадцать несовершеннолетних граждан России внесли в список украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России), сообщает ТАСС, ознакомившись с базой данных.

Возраст детей в базе данных варьируется от девяти до 17 лет. Самому младшему — девять лет, по двое детей в возрасте 11, 12 и 14 лет, один 16-летний подросток и пятеро 17-летних. При этом владельцы ресурса предъявляют всем, включая малолетних, обвинения в «сознательном нарушении государственной границы» и покушении на территориальную целостность Украины.

Это не первый раз за сентябрь, когда в базу данных «Миротворец» попадают несовершеннолетние. Ранее в украинский список попали двухлетняя девочка, шестилетняя россиянка, а также трехлетний ребенок. Поводом для включения детей в список также стало «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины».