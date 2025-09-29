 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В базу «Миротворец» внесли тринадцать несовершеннолетних россиян

Военная операция на Украине
Фото: A_Lesik / Shutterstock

Тринадцать несовершеннолетних граждан России внесли в список украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России), сообщает ТАСС, ознакомившись с базой данных.

Возраст детей в базе данных варьируется от девяти до 17 лет. Самому младшему — девять лет, по двое детей в возрасте 11, 12 и 14 лет, один 16-летний подросток и пятеро 17-летних. При этом владельцы ресурса предъявляют всем, включая малолетних, обвинения в «сознательном нарушении государственной границы» и покушении на территориальную целостность Украины.

Двухлетняя девочка из России попала в украинскую базу «Миротворец»
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Это не первый раз за сентябрь, когда в базу данных «Миротворец» попадают несовершеннолетние. Ранее в украинский список попали двухлетняя девочка, шестилетняя россиянка, а также трехлетний ребенок. Поводом для включения детей в список также стало «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины».

