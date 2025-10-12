Самые яркие роли, которые сыграла Дайан Китон. Видео

Video

Американская актриса и лауреат премии «Оскар» Дайан Китон скончалась 11 октября в возрасте 79 лет в Калифорнии. Она была одной из самых узнаваемых звезд Голливуда 1970 годов.



В видео собраны фрагменты ее наиболее ярких ролей. В «Крестном отце» (1972) Китон исполнила роль Кей Адамс, а в «Энни Холл» (1977) сыграла главную героиню, за которую получила «Оскар» за лучшую женскую роль.



Также актриса прославилась благодаря игре в фильмах «Отец невесты» (1991) и «Клуб первых жен» (1996).

Она родилась в Лос‑Анджелесе в 1946 году. Дебют Китон в кино состоялся в 1970 году в фильме «Любовники и другие незнакомцы». Кроме того, Китон работала режиссером, она сняла документальный фильм 1987 года «Небеса», фильм «Вешать трубку!» 2000 года и эпизод сериала «Твин Пикс». Молодые зрители также запомнили ее по клипу Джастина Бибера Ghost 2021 года.

Актриса никогда не была замужем, но в 1996 и 2001 годах усыновила двоих детей — дочь Декстер и сына Дюка.