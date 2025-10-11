Умерла американская актриса Дайан Китон

People: актриса из «Крестного отца» Дайан Китон умерла на 80-м году жизни

Дайан Китон (Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американская актриса и лауреат «Оскара» Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет в Калифорнии, пишет People со ссылкой на представителя семьи. Причину смерти издание не уточнило.

Известная по фильмам «Крестный отец», «Энни Холл», «Клуб первых жен» и «Отец невесты» Китон была одной из самых узнаваемых актрис 1970‑х годов.

Она родилась в Лос‑Анджелесе в 1946 году. Дебют Китон в кино состоялся в 1970 году в фильме «Любовники и другие незнакомцы». Позднее она прославилась ролями в работах Вуди Аллена и Фрэнсиса Форда Копполы и получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл». Зрители также запомнили ее по клипу Джастина Бибера Ghost 2021 года.

Кроме того, Китон работала режиссером, она сняла документальный фильм 1987 года «Небеса», «Повесить трубку» 2000 года и эпизод сериала «Твин Пикс».

Актриса никогда не была замужем, но в 1996 и 2001 годах усыновила двоих детей – дочь Декстер и сына Дюка.