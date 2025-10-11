 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умерла американская актриса Дайан Китон

People: актриса из «Крестного отца» Дайан Китон умерла на 80-м году жизни
Дайан Китон
Дайан Китон (Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американская актриса и лауреат «Оскара» Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет в Калифорнии, пишет People со ссылкой на представителя семьи. Причину смерти издание не уточнило.

Известная по фильмам «Крестный отец», «Энни Холл», «Клуб первых жен» и «Отец невесты» Китон была одной из самых узнаваемых актрис 1970‑х годов.

Она родилась в Лос‑Анджелесе в 1946 году. Дебют Китон в кино состоялся в 1970 году в фильме «Любовники и другие незнакомцы». Позднее она прославилась ролями в работах Вуди Аллена и Фрэнсиса Форда Копполы и получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл». Зрители также запомнили ее по клипу Джастина Бибера Ghost 2021 года.

Кроме того, Китон работала режиссером, она сняла документальный фильм 1987 года «Небеса», «Повесить трубку» 2000 года и эпизод сериала «Твин Пикс».

Актриса никогда не была замужем, но в 1996 и 2001 годах усыновила двоих детей – дочь Декстер и сына Дюка.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
«Оскар» актеры Голливуд
Материалы по теме
Экс-директора Театра сатиры освободили из-под ареста
Политика
Эдуард Бояков стал худруком Театра на Малой Ордынке
Общество
В театре Вахтангова выразили соболезнования по поводу смерти Петерсон
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В Германии задержали подозреваемого в стрельбе в центре Гисена Общество, 23:12
На афгано-пакистанской границе начались ожесточенные бои Политика, 23:06
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
«РБК-Украина» узнало, что Трамп и Зеленский обсуждали поставки Patriot Политика, 22:35
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Умерла американская актриса Дайан Китон Общество, 22:24
На месте взрыва завода в Теннесси не обнаружили выживших Общество, 22:05
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Над двумя регионами России сбили семь беспилотников Политика, 21:51
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Вокалист Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме Общество, 21:36
В результате наводнений в Мексике погибли 37 человек Общество, 21:23
Клуб Головина «Монако» назначил нового главного тренера Спорт, 21:17
Чеченский министр обратился к ЦБ из-за голосования по банкноте 500 руб. Политика, 21:03
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00