 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Афганистан назвал потери в боях с Пакистаном

Власти Афганистана заявили о гибели девяти военных в боях с Пакистаном
Обстановка на пакистано-афганской границе в Чамане, Пакистан
Обстановка на пакистано-афганской границе в Чамане, Пакистан (Фото: Saeed Ali Achakzai / Reuters)

В ночных боях на пакистано-афганской границе девять военных Афганистана погибли, а 16 получили ранения, заявил представитель властей Исламского Эмирата Забиулла Муджахид, его слова передает афганское агентство Tolo News.

По версии Кабула, потери пакистанских военных составили 58 военных, 30 солдат были ранены. Пакистан эти данные не подтверждал. В свою очередь, пакистанское агентство Dunya News пишет, что с афганской стороны погибли «десятки» солдат.

На афгано-пакистанской границе начались бои
Политика
Фото:RAHAT DAR / EPA /ТАСС

Боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули 11 октября. Они продолжались по всей линии Дюранда — демаркационной границе между Афганистаном и Пакистаном, установленной в 1893 году. Ее легитимность до сих пор оспаривается Кабулом. Позднее «Талибан» объявил об «успешном завершении» операции против Пакистана. По словам Муджахида, решение об остановке операции было принято по просьбе Катара и Саудовской Аравии. Пакистанский телеканал Geo, в свою очередь, со ссылкой на источники в службе безопасности сообщил, что армия Пакистана успешно захватила 19 афганских пограничных пунктов, использовавшихся для обстрелов пакистанской территории.

Напряженность в отношениях между Исламабадом и Кабулом резко обострилась в последние месяцы, когда Пакистан обвинил талибов в укрывательстве боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, также известно как пакистанский «Талибан»), которое, по их мнению, безнаказанно действует с территории Афганистана. Талибы, в свою очередь, отвергают обвинения и призывают Пакистан решать проблемы безопасности внутри страны.

Правительство талибов в Афганистане в пятницу, 10 октября, обвинило Пакистан в нанесении авиаударов по своей территории и предупредило о «последствиях». 11 пакистанских солдат были убиты в тот день в столкновении с исламистскими боевиками в районе Тирах недалеко от афганской границы.

В прошлый раз столкновения вдоль пакистано-афганской границы в провинции Афганистана Гильменд между пакистанскими войсками и талибами вспыхнули в мае.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Афганистан Пакистан погибшие бои
Материалы по теме
Geo сообщил о захвате Пакистаном 19 пограничных афганских пунктов
Политика
На афгано-пакистанской границе начались бои
Политика
Лавров похвалил талибов за борьбу с терроризмом в Афганистане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 08:47
Сделавшего хет-трик россиянина признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 12:58
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Куба отвергла сообщения об участии ее военных в боях на Украине Политика, 12:42
Витамин D: чем полезен и как правильно принимать Стиль, 12:41
В окружении Байдена рассказали о его самочувствии на фоне лучевой терапии Политика, 12:40
Самые яркие роли, которые сыграла Дайан Китон. Видео Общество, 12:34
В Ватикане мужчина справил нужду на алтарь в базилике Святого Петра Общество, 12:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Дело на историка русской кухни Сюткина завели из-за поста о Буче Политика, 12:17
Президент Мадагаскара заявил о попытке госпереворота Политика, 12:02
Кремль заявил о рисках из-за возможных поставок ракет Tomahawk Киеву Политика, 12:00
Облигации Амурской области: чем они интересны инвестору #всенабиржу!, 11:58
Афганистан назвал потери в боях с Пакистаном Политика, 11:45