Афганистан назвал потери в боях с Пакистаном

Обстановка на пакистано-афганской границе в Чамане, Пакистан (Фото: Saeed Ali Achakzai / Reuters)

В ночных боях на пакистано-афганской границе девять военных Афганистана погибли, а 16 получили ранения, заявил представитель властей Исламского Эмирата Забиулла Муджахид, его слова передает афганское агентство Tolo News.

По версии Кабула, потери пакистанских военных составили 58 военных, 30 солдат были ранены. Пакистан эти данные не подтверждал. В свою очередь, пакистанское агентство Dunya News пишет, что с афганской стороны погибли «десятки» солдат.

Боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули 11 октября. Они продолжались по всей линии Дюранда — демаркационной границе между Афганистаном и Пакистаном, установленной в 1893 году. Ее легитимность до сих пор оспаривается Кабулом. Позднее «Талибан» объявил об «успешном завершении» операции против Пакистана. По словам Муджахида, решение об остановке операции было принято по просьбе Катара и Саудовской Аравии. Пакистанский телеканал Geo, в свою очередь, со ссылкой на источники в службе безопасности сообщил, что армия Пакистана успешно захватила 19 афганских пограничных пунктов, использовавшихся для обстрелов пакистанской территории.

Напряженность в отношениях между Исламабадом и Кабулом резко обострилась в последние месяцы, когда Пакистан обвинил талибов в укрывательстве боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, также известно как пакистанский «Талибан»), которое, по их мнению, безнаказанно действует с территории Афганистана. Талибы, в свою очередь, отвергают обвинения и призывают Пакистан решать проблемы безопасности внутри страны.

Правительство талибов в Афганистане в пятницу, 10 октября, обвинило Пакистан в нанесении авиаударов по своей территории и предупредило о «последствиях». 11 пакистанских солдат были убиты в тот день в столкновении с исламистскими боевиками в районе Тирах недалеко от афганской границы.

В прошлый раз столкновения вдоль пакистано-афганской границы в провинции Афганистана Гильменд между пакистанскими войсками и талибами вспыхнули в мае.