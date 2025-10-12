Пожар в здании в Дагестане распространился на площадь 1,8 тыс. кв м
В Дагестане сотрудники экстренных служб локализовали пожар площадью 1,8 тыс. кв м в административном здании, сообщили в МЧС.
Возгорание возникло в двухэтажном здании в селе Карата, на улице Абдулманапова. Для его тушения привлекли 22 специалиста и 6 единиц техники.
Накануне в дагестанском селе Карабудахкент Карабудахкентского района загорелись склады.
Сотрудники МЧС потушили возгорание на площади 2,2 тыс. м. Никто не пострадал.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов