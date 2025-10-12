В Дагестане локализовали пожар площадью 1,8 тыс. кв м в административном здании

Пожар в здании в Дагестане распространился на площадь 1,8 тыс. кв м

В Дагестане сотрудники экстренных служб локализовали пожар площадью 1,8 тыс. кв м в административном здании, сообщили в МЧС.

Возгорание возникло в двухэтажном здании в селе Карата, на улице Абдулманапова. Для его тушения привлекли 22 специалиста и 6 единиц техники.

Накануне в дагестанском селе Карабудахкент Карабудахкентского района загорелись склады.

Сотрудники МЧС потушили возгорание на площади 2,2 тыс. м. Никто не пострадал.