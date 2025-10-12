 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Geo сообщил о захвате Пакистаном 19 пограничных афганских пунктов

Армия Пакистана захватила 19 афганских пограничных пунктов в результате военных столкновений на границе двух стран, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности.

По их словам, погранпосты использовались для нападений использовавшихся для нападений на территории соседнего государства.

Собеседники телеканала добавили, что военные Афганистана открыли неспровоцированный огонь на нескольких пограничных пунктах, включая Ангур-Адду, Баджаур и Куррам, также сообщалось о нападениях в Дире, Читрале, Барамче и других.

Пакистан объявил о создании ракетных войск из-за угроз со стороны Индии
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Военные столкновения вспыхнули на афганско-пакистанской границе в субботу, 11 октября. Столкновения происходят по всей линии Дюранда — демаркационной границе между Афганистаном и Пакистаном, установленной в 1893 году, легитимность которой до сих пор оспаривается Кабулом.

По данным Daily Pakistan, афганские военные открыли «неспровоцированный огонь» по пяти-шести различным участкам вдоль границы. До этого Минобороны правительства «Талибана» заявило о начале «ответных атак» на военные базы Кабула вдоль границ Афганистана.

Позже «Талибан» объявил об успешном завершении операции против Пакистана.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

