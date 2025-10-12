Geo сообщил о захвате Пакистаном 19 пограничных афганских пунктов
Армия Пакистана захватила 19 афганских пограничных пунктов в результате военных столкновений на границе двух стран, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности.
По их словам, погранпосты использовались для нападений использовавшихся для нападений на территории соседнего государства.
Собеседники телеканала добавили, что военные Афганистана открыли неспровоцированный огонь на нескольких пограничных пунктах, включая Ангур-Адду, Баджаур и Куррам, также сообщалось о нападениях в Дире, Читрале, Барамче и других.
Военные столкновения вспыхнули на афганско-пакистанской границе в субботу, 11 октября. Столкновения происходят по всей линии Дюранда — демаркационной границе между Афганистаном и Пакистаном, установленной в 1893 году, легитимность которой до сих пор оспаривается Кабулом.
По данным Daily Pakistan, афганские военные открыли «неспровоцированный огонь» по пяти-шести различным участкам вдоль границы. До этого Минобороны правительства «Талибана» заявило о начале «ответных атак» на военные базы Кабула вдоль границ Афганистана.
Позже «Талибан» объявил об успешном завершении операции против Пакистана.
