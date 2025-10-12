 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве вокалиста Lostprophets

Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве 48-летнего экс-вокалиста британской рок-группы Lostprophets Йэна Уоткинса, отбывавшего тюремный срок за преступления сексуального характера в отношении детей в тюрьме Уэйкфилд, говорится в пресс-релизе на сайте полиции графства Западный Йоркшир.

«Двое мужчин 25 и 43 лет были арестованы по подозрению в убийстве и в настоящее время находятся под стражей», — сообщили представители правоохранительных органов.

Расследованием случившегося занимаются детективы из отдела по расследованию убийств и особо тяжких преступлений.

Умер вокалист рок-группы The Alarm Майк Питерс
Общество
Майк Питерс

Уоткинс, отбывавший 29-летний тюремный срок за преступления сексуального характера в отношении детей, умер после нападения на него в субботу, 11 октября. Работники исправительного учреждения воздержались от комментариев на время проведения расследования.

В 2023 году там же трое заключенных взяли Уоткинса в заложники и нанесли ему ножевые ранения, через шесть часов музыканта освободили работники тюрьмы, угрожающих жизни ранений он не получил.

В 2012 году рок-музыканта арестовали за сговор с целью изнасилования ребенка, не достигшего 13 лет и за производство и распространение детской порнографии. В декабре 2013 года певец был признан виновным по 13 эпизодам за преступления сексуального характера в отношении детей.

После этого Lostprophets прекратили свою музыкальную деятельность и объявили о распаде коллектива. Всего группа записала пять альбомов.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

