Общество
Вокалист Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме

Йен Уоткинс
Йен Уоткинс (Фото: Ian Gavan / Getty Images)

Бывший вокалист британской рок-группы Lostprophets Йен Уоткинс, отбывавший 29-летний тюремный срок за преступления сексуального характера в отношении детей, умер после нападения в тюрьме в Уэйкфилде в Англии, сообщает The Guardian.

В полиции сообщили, что детективы начали расследование случившегося после того, как тюремный персонал сообщил о нападении на 48-летнего заключенного в субботу утром.

Представитель тюремной службы заявил изданию, что не может предоставить комментарии, пока полиция проводит расследование.

Как отмечает The Guardian, в 2023 году в этой же тюрьме трое других заключенных взяли Уоткинса в заложники и нанесли ему удары ножом, прежде чем он был освобожден сотрудниками тюрьмы шесть часов спустя. Тогда Уоткинс не получил угрожающих жизни травм.

В 2012 году Уоткинс был арестован за сговор с целью изнасилования ребенка, не достигшего 13 лет, а также за производство и распространение детской порнографии. В декабре 2013 года певец был признан виновным по 13 эпизодам, в том числе в попытке изнасилования, сексуальных действиях в отношении годовалого младенца, а также в попытках склонить одну из фанаток к преступлению против ее ребенка и изготовлении детской порнографии.

После этого Lostprophets прекратили свою музыкальную деятельность, а в октябре 2013 года официально объявили о распаде. Всего группа записала пять альбомов, один из которых — Liberation Transmission — в 2006 году попал на первое место хит-парада Великобритании.

