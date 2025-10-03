ЦБ выпустит монету в честь работников сельского хозяйства
Банк России объявил о скором выпуске новой монеты, посвященной работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Монета номиналом 10 руб. будет выпущена массовым тиражом (1 млн штук) и поступит в обращение с 6 октября.
«На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение работницы сельского хозяйства среди колосьев на фоне изображения механизатора, стоящего на подножке комбайна», — описывается новая монета в сообщении ЦБ.
Отчеканенная на Московском монетном дворе 10-рублевая монета станет седьмой в серии «Человек труда». Ранее (в 2020–2024 годах) в той же серии были выпущены монеты, посвященные учителям и строителям, а также работникам:
- металлургической промышленности;
- транспортной сферы;
- нефтегазовой отрасли;
- добывающей промышленности.
Как и все предыдущие монеты серии «Человек труда», новая монета является законным средством наличного платежа и обязательна к приему на территории Российской Федерации по номиналу во все виды платежей без ограничений.
