Женщина пыталась вывезти с Украины спрятанные в автомобиле $970 тыс.
Гражданка Украины пыталась вывезти из страны в Румынию $970 тыс., спрятав валюту в своем автомобиле. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем телеграм-канале.
Автомобиль женщины был направлен на досмотр в международном пункте пропуска «Порубное» на границе с Румынией. Во время проверки пограничники обнаружили в моторном отсеке специально оборудованный тайник, в котором находилось 38 пакетов и семь свертков с незадекларированными деньгами.
В ведомстве отметили, что сумма изъятой валюты составила $970 тыс. (40,1 млн грн). Также был изъят автомобиль, в котором женщина пыталась провезти валюту.
Пограничники передали информацию о признаках уголовного правонарушения в бюро экономической безопасности Черновицкой области.
В январе украинские пограничники открыли предупредительный огонь по группе из восьми мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией. Все восемь задержанных человек оказались жителями Закарпатья.
С 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение, оно предполагает, что выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. С 28 августа украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать за границу.
