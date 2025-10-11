Губернатора Самарской области посвятили в казаки
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прошел церемонию верстания в казаки, сообщили в правительстве региона.
Процедура прошла в субботу, 11 октября, во время круга Самарского окружного казачьего общества в Тольятти.
«Присягаю верой и правдой служить Отечеству, казачеству и вере православной, свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего, не за страх, а по совести выполнять возложенные на меня обязанности, — сказал Федорищев, принося присягу.
После этого войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян вручил губернатору походную икону.
Кроме того, Федорищев сообщил, что расчет Волжского казачьего общества примет участие в Параде Победы 9 мая 2026 года в Москве.
Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области в мае 2024 года. На тот момент Федорищеву было 34 года, он стал самым молодым из действующих глав регионов. На этом посту он сменил Дмитрия Азарова, возглавлявшего регион с 2017 года.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов