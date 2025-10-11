 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Губернатора Самарской области посвятили в казаки

Губернатора Самарской области Федорищева посвятили в казаки
Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев (Фото: Правительство Самарской области)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прошел церемонию верстания в казаки, сообщили в правительстве региона.

Процедура прошла в субботу, 11 октября, во время круга Самарского окружного казачьего общества в Тольятти.

«Присягаю верой и правдой служить Отечеству, казачеству и вере православной, свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего, не за страх, а по совести выполнять возложенные на меня обязанности, — сказал Федорищев, принося присягу.

После этого войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян вручил губернатору походную икону.

Общество
Егор Крид

Кроме того, Федорищев сообщил, что расчет Волжского казачьего общества примет участие в Параде Победы 9 мая 2026 года в Москве.

Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области в мае 2024 года. На тот момент Федорищеву было 34 года, он стал самым молодым из действующих глав регионов. На этом посту он сменил Дмитрия Азарова, возглавлявшего регион с 2017 года.

