Три человека погибли при столкновении двух судов на Байкале

Video

На озере Байкал в районе поселка Листвянка столкнулись два судна, в результате погибли три человека и еще двое пострадали, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По информации МЧС, на озере столкнулись скоростной катер и корабль «Ярославец».

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (10:00 мск). На борту катера находились пять человек, на борту корабля — девять человек, они не пострадали. После происшествия ведется поиск еще одного пассажира, уточнили ГУ МЧС по Иркутской области.

В СК России в Иркутской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспортам повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). В поисково-спасательных работах на акватории реки Ангары задействованы шестнадцать человек и пять единиц техники, добавили в МЧС.

В июне 2022 года четыре человека погибли при столкновении катера с теплоходом в Чувашии. Как рассказывали очевидцы, катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел и врезался в ее носовую часть.