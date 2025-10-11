 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Нотр-Даме обнаружили письмо с предупреждением о теракте

Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

В пятницу на территории Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) накануне обнаружили письмо, предупреждающее о риске теракта в эти выходные (11 и 12 октября), сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.

В письме говорилось, что иностранные граждане «в последние дни спрятали в соборе ножи» и «намерены устроить бойню», пишет издание со ссылкой на полицию. В тот же день правоохранительные органы провели обыски и не обнаружили оружия в храме.

Собор 11 и 12 октября остается открытым для посетителей.

В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта против премьера
Политика
Барт Де Вевер

В декабре 2024 года собор открыли после пятилетней реставрации, потребовавшейся из-за пожара, который произошел в апреле 2019 года. Он привел к серьезному повреждению собора: произошло обрушение крыши и шпиля, также создалась угроза для главных колоколен собора. В реставрационных работах принимали участие более тысячи мастеров, на восстановление по всему миру было собрано более $880 млн.

В Нотр-Даме обнаружили письмо с предупреждением о теракте
Video

В июне 2017 года полиция застрелила мужчину, который напал на полицейского с молотком у Собора Парижской Богоматери. Нападавшим оказался уроженец Алжира Фарид Иккен, переехавший во Францию по студенческой визе. В 2020 году суд приговорил его к 28 годам заключения.

