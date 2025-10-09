 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта против премьера

В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта против премьера Де Вевера
Барт Де Вевер
Барт Де Вевер (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

В Бельгии задержаны трое молодых людей по подозрению в планировании террористической атаки с использованием взрывчатки, установленной на дроны, передает AFP.

«Некоторые элементы указывают на то, что подозреваемые намеревались совершить террористическую атаку, вдохновленную джихадизмом, против политических деятелей», — заявила федеральный прокурор Анн Франсен.

Мишенью был в том числе премьер-министр Барт Де Вевер, сообщил вице-премьер Максим Прево, передает De Standaard. В Х политик сообщил, что известие о подготовке атаки шокирует и выразил поддержку Де Веверу.

Были задержаны три человека 2001, 2002 и 2007 годов рождения. Первого позднее отпустили. De Standaard пишет, что среди оставшихся под стражей есть человек чеченского происхождения.

Задержания прошли в Антверпене. Во время обысков правоохранители нашли «самодельное устройство — потенциально взрывчатое, но еще не готовое к применению, а также сумку с металлическими шариками», сообщила Франсен, и 3D-принтер, «который, как предполагается, предназначался для изготовления компонентов для совершения атаки», в частности дрона, указала прокурор.

Материал дополняется

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 17:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:01
Вучич не приедет на энергофорум в Москве из-за визита фон дер Ляйен Политика, 22:00
Стал известен четвертый участник ЧМ-2026 от Африки Спорт, 21:56
Суд в Москве арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки в парке Общество, 21:55
Британского бобслеиста Гулливера дисквалифицировали за допинг Спорт, 21:48
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Сбивший людей в Новосибирске использовал чужой каршеринг и ездил без прав Общество, 21:41
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта против премьера Политика, 21:24
ХАМАС сообщил о получении заверений, что война с Израилем завершена Политика, 21:20
Песков ответил на вопрос, обсуждал ли Путин с Алиевым задержанных россиян Политика, 21:17
В КХЛ засчитали гол, когда команды были в раздевалке Спорт, 21:17
В Московском зоопарке открыли интерактивно-образовательный туалет. Видео Общество, 21:04
Росимущество сообщило о юридическом препятствии для оферты по акциям ЮГК Инвестиции, 21:02
Суд арестовал блогера Сюткина по делу о фейках об армии Политика, 21:00