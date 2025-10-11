 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Власти Бельгии допустили введение военных в Брюссель

Глава Минобороны Бельгии Франкен допустил, что в Брюссель могут ввести войска
Фото: Ye Pingfan / XinHua / Global Look Press
Фото: Ye Pingfan / XinHua / Global Look Press

В Брюсселе могут развернуть армию на улицах до конца года, заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен в интервью газете Le Soir. Он подчеркнул, что «ситуация стала драматичной» в плане безопасности.

При этом Франкен подчеркнул, что вопросы безопасности на улицах находятся в ведении полиции, а не военных. Однако добавил, что к нему обратился по этому вопросу министр внутренних дел страны.

«Возможно ли ввести военных на улицы до конца года? Я не сказал «да», но и не сказал «нет», — сказал Франкен.

В начале живущий в Брюсселе преподаватель Оксфордского университета Антон Йегер рассказал The New York Times о проблемах в Брюсселе, сочтя, что город столкнулся с крахом системы управления. Брюссель разделен на 19 коммун со своими мэрами и бюрократией, над ними стояло региональное правительство. Однако после выборов 2024-го политические силы не смогли сформировать коалиции и город фактически остался без органов власти, отмечал он.

Преподаватель заявил NYT о крахе системы управления Брюсселя
Политика
Фото:DirkVG / Shutterstock

Эта ситуация привела к захламленным мусором улицам, растущему количеству бездомных и разрушению инфраструктуры. Ситуацию усугубляет всплеск наркопреступности: только за лето зафиксировано свыше 20 перестрелок, указал Йегер.

В сентябре машину депутата Европарламента от Польши Вальдемара Буды, представляющего национал-консервативную партию «Право и справедливость», обстреляли в Брюсселе. Он уточнил, что самого его не было в автомобиле, но огонь велся строго по его транспортному средству.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Бельгия Брюссель военные
Материалы по теме
Преподаватель заявил NYT о крахе системы управления Брюсселя
Политика
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата Вальдемара Буды
Политика
Грету Тунберг задержали во время протестной акции в Брюсселе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В МХТ назвали дату похорон Нины Гуляевой Общество, 17:04
Костромской «Спартак» продлил серию без поражений в Первой лиге до 13 игр Спорт, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Главу района в Ленобласти задержали по делу о взятке в 1 млн руб. Общество, 16:58
Власти Бельгии допустили введение военных в Брюссель Политика, 16:49
Медведев проиграл 54-й ракетке мира в полуфинале «Мастерс» в Шанхае Спорт, 16:42
На нескольких пляжах Севастополя обнаружили пятна мазута Общество, 16:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
ЦБ проработает механизм для заработка банков на цифровом рубле Финансы, 16:34
Чемпион КХЛ «Локомотив» впервые за 4 сезона проиграл «Трактору» в гостях Спорт, 16:27
Байден начал новый курс лечения в борьбе с раком Общество, 16:22
Вучич выразил разочарование из-за сроков договора о российском газе Политика, 16:20
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Соболенко упустила победу в полуфинале «тысячника» WTA в Ухане Спорт, 16:12