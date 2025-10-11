Власти Бельгии допустили введение военных в Брюссель
В Брюсселе могут развернуть армию на улицах до конца года, заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен в интервью газете Le Soir. Он подчеркнул, что «ситуация стала драматичной» в плане безопасности.
При этом Франкен подчеркнул, что вопросы безопасности на улицах находятся в ведении полиции, а не военных. Однако добавил, что к нему обратился по этому вопросу министр внутренних дел страны.
«Возможно ли ввести военных на улицы до конца года? Я не сказал «да», но и не сказал «нет», — сказал Франкен.
В начале живущий в Брюсселе преподаватель Оксфордского университета Антон Йегер рассказал The New York Times о проблемах в Брюсселе, сочтя, что город столкнулся с крахом системы управления. Брюссель разделен на 19 коммун со своими мэрами и бюрократией, над ними стояло региональное правительство. Однако после выборов 2024-го политические силы не смогли сформировать коалиции и город фактически остался без органов власти, отмечал он.
Эта ситуация привела к захламленным мусором улицам, растущему количеству бездомных и разрушению инфраструктуры. Ситуацию усугубляет всплеск наркопреступности: только за лето зафиксировано свыше 20 перестрелок, указал Йегер.
В сентябре машину депутата Европарламента от Польши Вальдемара Буды, представляющего национал-консервативную партию «Право и справедливость», обстреляли в Брюсселе. Он уточнил, что самого его не было в автомобиле, но огонь велся строго по его транспортному средству.
