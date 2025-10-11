Испытания блока первой ступени ракеты «Союз-5». Видео

Video

В Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности прошли испытания блока первой ступени ракеты «Союз-5», сообщает «Роскосмос».

Как отметили в корпорации, было проверено взаимодействие систем первой ступени и ракетного двигателя РД-171МВ тягой 800 т, который отработал положенные 160 секунд. Это позволяет приступить к летно-конструкторским испытаниям ракеты-носителя «Союз-5», добавили в «Роскосмосе».

«Союз-5» — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским «Зенитам» в РКК «Энергия». Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 т полезного груза. Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ.



Впервые ракетный двигатель РД-171МВ для «Союза-5» «Роскосмос» показал в июне 2023 года. Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в 2019 году рассказывал, что его мощность сравнима с мощностью крупной электростанции.