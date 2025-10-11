Арестованный французский велосипедист рассказал, почему поехал в Россию

Софиан Сехили (Фото: из личного архива Sofiane Sehili)

Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение границы России, рассказал в интервью «РИА Новости», что изначально не планировал делать Владивосток финишной точкой своего путешествия, но его вдохновил маршрут прежнего мирового рекорда.

«Я лично не выбирал Владивосток конечным пунктом моего путешествия, просто Владивосток был конечным пунктом прошлого рекордсмена, поэтому я вынужден был также выбрать Владивосток», — сказал он.

Сехили уточнил, что его привлекла идея доехать до «края земли» после того, как в 2017-м Йонас Дейхман совершил свое рекордное велопутешествие из Лиссабона во Владивосток. После этого он уволился с работы и увлекся велотуризмом.

Об аресте 44-летнего Сехили во Владивостоке стало известно в начале сентября. По словам спортсмена, у него была электронная виза для въезда в Россию, но его не пропустили через пограничный пункт «Суйфэньхэ — Пограничный». После этого он принял решение обойти погранпереход через лес и был задержан. Мужчину отправили в СИЗО до 3 ноября. Там он начал учить русский язык.