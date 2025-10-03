Задержанный в Приморье велотурист-француз начал учить русский язык в СИЗО
Арестованный в Приморье велосипедист-путешественник из Франции Софиан Сехили начал учить русские слова в СИЗО № 2 Уссурийска. Об этом сообщила его адвокат Алла Кушнир, ее цитирует «РИА Новости».
«С ним еще три человека. И, чтобы как-то общаться с сокамерниками, он начал потихоньку учить русские слова», — рассказала она.
Об аресте 44-летнего Сехили во Владивостоке стало известно в начале сентября — его подозревали в незаконном пересечении государственной границы (ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса). Сейчас мужчина арестован и находится в СИЗО, по решению суда он пробудет там до 3 ноября. Защита обжаловала арест.
Велопутешественника остановили таможенники на китайско-российской границе. Сехили пытался побить мировой рекорд по проезду через Евразию на велосипеде. По словам туриста, во время своего путешествия он пытался въехать в страну через пункт пропуска «Суйфэньхэ — Пограничный», но был остановлен, после чего принял решение обойти погранпереход через лес.
Прежде он выиграл 11 гонок, начиная с престижного тура Divide в 2022 году длиной 4,5 тыс. км, который соединяет Канаду с мексиканской границей.
