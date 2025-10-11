 Перейти к основному контенту
Общество
Самолет ВВС Индии привез в Россию реликвии Будды Шакьямуни. Видео

Реликвии Будды Шакьямуни привезли в Элисту из Индии

Самолет ВВС Индии привез в Россию реликвии Будды Шакьямуни. Видео
Реликвии Будды Шакьямуни впервые доставили на территорию России — в Калмыкию, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Впервые в истории России в Калмыкию прибыли буддийские святыни — реликвии Капилавасту. <...> Реликвии прибыли в Центральный Хурул», — говорится в сообщении.

Буддистские реликвии привезли специальным авиарейсом из Индии, самолет приземлился в аэропорту Элисты около 10:00 мск. Делегацию Индии встретил глава Калмыкии Бату Хасиков, на взлетной полосе выстроился живой коридор из многочисленных верующих.

Путин посетил крупнейший в России буддийский монастырь. Видео
Политика

Ранее власти региона сообщили, что священные буддийские реликвии — реликвии Капилавасту — привезут в Калмыкию для недельной выставки — с 12 по 18 октября. Они представляют собой останки основателя буддизма Шакьямуни, найденные в 1898 году, и крайне редко покидают стены Национального музея Индии. В правительстве региона подчеркнули, что тот факт, что первыми их принимает российский регион, говорит о тесных духовных и культурных связях между Россией и Индией.

Реликвии Капилавасту — это сосуды с прахом Будды, найденные в 1898 году на месте одноименного древнего города в современном Бихаре. После долгих веков хранения в монастырях они стали доступны для поклонения в Национальном музее Индии лишь в последние годы.

В пресс-службе отметили, что в самом калмыцком храме «Золотая обитель Будды Шакьямуни» уже хранится собственная святыня — шарира Будды, которая выставляется по большим праздникам.

