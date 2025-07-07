В Электростали загорелась кровля Центральной медсанчасти

В Электростали загорелась кровля Центральной медико-санитарной части № 21, расположенной по адресу: ул. Комсомольская, 21. Об этом РБК сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 16:38 мск. Пожар локализовали на площади 10 кв. м и ликвидировали открытое горение.

Пострадавших, по данным МЧС, нет.

Как сообщила в телеграм-канале глава городского округа Электросталь Инна Волкова, по инструкции МЧС с верхнего этажа была проведена эвакуация пациентов и сотрудников учреждения.

В ночь на 7 июля пожар произошел в московском ТЦ «Метрополис». На цокольном этаже торгового центра, расположенного на Ленинградском шоссе, загорелся архив. Горение было оперативно ликвидировано. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

До прибытия спасателей из здания эвакуировали 350 человек.