МЧС Якутии: двое мужчин погибли и двое спаслись после провала снегохода под лед

Двое мужчин погибли, провалившись на снегоходе под лед в Якутии

В Якутии под лед провалился снегоход «Буран» с четырьмя мужчинами на нем, в результате двое погибли, еще двое смогли самостоятельно выбраться из воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

«Четверо мужчин выехали на снегоходе по реке Оленек из села Харыялах в сторону села Оленек. В 80 метрах от берега снегоход провалился», — говорится в сообщении. В ходе поисково-спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин.

В ведомстве добавили, что к поискам привлекли десять человек. В пресс-службе также напомнили, что процесс ледообразования в Якутии только начался, лед еще не сформирован, поэтому выходить на водные объекты строго запрещено.

В январе в Прионежском районе Карелии шесть снегоходов с людьми провалились под лед неподалеку от турбазы «Авиаретро». «Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе. Все живы и здоровы, травм и погибших нет», — сообщили тогда в региональном оперштабе.