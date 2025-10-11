 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Двое мужчин погибли, провалившись на снегоходе под лед в Якутии

МЧС Якутии: двое мужчин погибли и двое спаслись после провала снегохода под лед

В Якутии под лед провалился снегоход «Буран» с четырьмя мужчинами на нем, в результате двое погибли, еще двое смогли самостоятельно выбраться из воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

«Четверо мужчин выехали на снегоходе по реке Оленек из села Харыялах в сторону села Оленек. В 80 метрах от берега снегоход провалился», — говорится в сообщении. В ходе поисково-спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин.

В ведомстве добавили, что к поискам привлекли десять человек. В пресс-службе также напомнили, что процесс ледообразования в Якутии только начался, лед еще не сформирован, поэтому выходить на водные объекты строго запрещено.

Шесть снегоходов с людьми провалились под лед в Карелии
Общество

В январе в Прионежском районе Карелии шесть снегоходов с людьми провалились под лед неподалеку от турбазы «Авиаретро». «Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе. Все живы и здоровы, травм и погибших нет», — сообщили тогда в региональном оперштабе.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

