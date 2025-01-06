 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Шесть снегоходов с людьми провалились под лед в Карелии

В Прионежском районе Карелии шесть снегоходов провалились под лед неподалеку от турбазы «Авиаретро», сообщил региональный оперштаб.

«Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе. Все живы и здоровы, травм и погибших — нет», — говорится в сообщении.

На месте происшествия у озера Кончезеро работают спасатели, медики и сотрудники МВД.

В Воронеже МЧС наградило грамотой упавшего под лед фотографа
Общество
Фото:МЧС Воронежской области / Telegram

При движении по замерзшим водоемам необходимо соблюдать ряд правил безопасности, призывает МЧС. В противном случае грозит не только штраф, но и фатальные последствия.

Так, 30 декабря супружеская пара погибла подо льдом в Приморье. Мужчина и женщина ехали по устью реки Раздольной на внедорожнике и провалились, когда лед не выдержал. Тела из воды вытащили водолазы МЧС России и волонтеры.

Autonews писал, что легкие транспортные средства типа квадроциклов и снегоходов могут выезжать на лед толщиной от 12 см, а тяжелые внедорожники и легкая коммерческая техника смогут безопасно передвигаться по льду уже от 30 см толщиной.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
снегоход Карелия пострадавшие
Материалы по теме
В Воронеже МЧС наградило грамотой упавшего под лед фотографа
Общество
В Хабаровском крае машина с двумя рыбаками ушла под лед
Общество
Пропавший с радаров Ми-8 ушел под лед Онежского озера
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Венесуэла разорвала дипотношения с ПарагваемПолитика, 00:09
Путин в поздравлении к православным напомнил о традициях, семье и идеалахПолитика, 00:07
«Милан» вырвал победу у «Интера» в финале Суперкубка ИталииСпорт, 00:02
Патриарх Кирилл призвал народы Святой Руси к миру, но справедливомуОбщество, 00:00
Взрыв газа произошел в жилом доме в ПетрозаводскеОбщество, 06 янв, 23:27
Шесть снегоходов с людьми провалились под лед в КарелииОбщество, 06 янв, 23:25
Во Франции сообщили о «десятках» дезертиров среди обучаемых военных ВСУПолитика, 06 янв, 23:16
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
США сняли санкции с операций по энергоресурсам с новыми властями СирииПолитика, 06 янв, 22:42
Bild узнал, что глава сирийского Минюста приговаривал женщин к казнямПолитика, 06 янв, 22:28
Хуситы заявили об атаке на авианосец USS Harry Truman и объекты в ИзраилеПолитика, 06 янв, 22:02
В «Зените» ответили на сообщения о нежелании Вендела возвращаться в клубСпорт, 06 янв, 21:43
Конгресс США объявил Трампа победителем 60-х выборов президентаПолитика, 06 янв, 21:40
Участники протестов в Тбилиси вновь перекрыли проспект РуставелиПолитика, 06 янв, 21:37
Иран удвоил количество военных учений перед президентством ТрампаПолитика, 06 янв, 21:19