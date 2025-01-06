Шесть снегоходов с людьми провалились под лед в Карелии
В Прионежском районе Карелии шесть снегоходов провалились под лед неподалеку от турбазы «Авиаретро», сообщил региональный оперштаб.
«Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе. Все живы и здоровы, травм и погибших — нет», — говорится в сообщении.
На месте происшествия у озера Кончезеро работают спасатели, медики и сотрудники МВД.
При движении по замерзшим водоемам необходимо соблюдать ряд правил безопасности, призывает МЧС. В противном случае грозит не только штраф, но и фатальные последствия.
Так, 30 декабря супружеская пара погибла подо льдом в Приморье. Мужчина и женщина ехали по устью реки Раздольной на внедорожнике и провалились, когда лед не выдержал. Тела из воды вытащили водолазы МЧС России и волонтеры.
Autonews писал, что легкие транспортные средства типа квадроциклов и снегоходов могут выезжать на лед толщиной от 12 см, а тяжелые внедорожники и легкая коммерческая техника смогут безопасно передвигаться по льду уже от 30 см толщиной.
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