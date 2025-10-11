Военный парад в Пхеньяне в честь 80-летия партии КНДР. Видео

Video

В Северной Корее 80-летие правящей Трудовой партии (ТПК) отметили военным парадом в Пхеньяне. Об этом сообщает центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кадры с парада также выложил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн, присутствовавший на мероприятии. «Плечом к плечу и в едином строю: вот так сегодня прошла колонна войск КНДР на военном параде. Это те солдаты, которые бок о бок с нашими военными освобождали Курскую землю», — написал он. В мероприятии приняли участие отряды Корейской народной армии, которые участвовали в сражениях в Курской области.

На параде также присутствовал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«На проспектах к парадной площади торжественно выстроились пешие колонны, включая колонны всех видов и родов войск вооруженных сил Республики, и колонны сверхсовременных вооружений. <...> Ким Чен Ын обошел строй почетного караула и знаменосцев с воинскими знаменами главных частей КНА [Корейской народной армии]», — говорится в сообщении ЦТАК.

Во время парада северокорейская сторона также представила новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20», которую в Южной Корее называли «секретным оружием».